PNL a decis să susțină Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ilie Bolojan a explicat că decizia este una de responsabilitate, luată pentru a evita blocajul instituțional.

„Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către PNL, având în vedere componența acestui guvern. Însă România, după o perioadă de criză politică prelungită, are nevoie de un guvern funcțional pentru a evita intrarea în colaps a unor servicii și instituții publice de bază, astfel încât țara noastră să poată funcționa. Un guvern interimar nu are capacitatea să emită ordonanțe, iar sumele prevăzute inițial de ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate. S-au făcut rectificări de buget în interiorul ministerelor, dar, fără o rectificare bugetară făcută de un guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai poată funcționa. În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate. Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile”, a spus Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Președintele PNL susține că acest acord de susținere este unul condiționat.

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„În acest sens, mâine după-amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, acest acord prin care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România și le-a asumat, astfel încât să putem accesa în continuare fonduri europene, să rămânem o țară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare și să creăm condiții pentru relansare economică. Acest acord este pe o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului – o lege foarte importantă atât pentru ratingul României, cât și pentru stabilitate și normalitate în anii următori”, a mai precizat liderul liberal.

El spune că dacă această situație ar fi continuat, pe lângă problemele instituționale deja existente, ar fi generat și o prăbușire totală a încrederii cetățenilor români în instituțiile statului.

„În fața deciziei iresponsabile a PSD și AUR, care au pregătit această moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, PNL a propus soluții pentru a ieși din blocaj. În această perioadă, cu instrumente limitate, am asigurat finalizarea absorbției fondurilor europene prin PNRR și am garantat funcționarea de bază a instituțiilor”.

Bolojan admite că decizia dezamăgește electoratul PNL, dar dacă nu se face rectificarea bugetară în următoarea perioadă situația se complică.

„Electorii noștri, care poate că, pe bună dreptate, pot fi dezamăgiți, trebuie să înțeleagă că pentru a face ceva în România nu e de ajuns să ai 15% în Parlament. Trebuie să îi convingem că este nevoie de o forță politică cu un vot mult mai puternic. Pentru a schimba țara, pentru a corecta inechități, îți trebuie forță parlamentară, parteneri care să te susțină și timp. Asta înseamnă votul electoratului”, a mai amintit Bolojan.

Liderul PNL a vorbit și despre o eventuală moțiune de cenzură introdusă de partidul său în primăvară.

„Dacă acest acord este respectat, nu va depune această moțiune. Dacă nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.