 Demisie anunțată pe Facebook. Ioana Dogioiu își încheie mandatul în Guvern cu un mesaj pentru Bolojan | adevarul.ro
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Breaking Demisie anunțată pe Facebook. Ioana Dogioiu își încheie mandatul în Guvern cu un mesaj pentru Bolojan

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Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, și-a anunțat plecarea din funcție, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Aceasta a transmis și cererea oficială de eliberare din funcție, în care precizează că își pune mandatul la dispoziție odată cu încetarea mandatului actualului Executiv.

Ioana Dogioiu
Ioana Dogioiu Foto: gov.ro

„A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”, a transmis Nadina-Ioana Dogioiu pe Facebook.

Aceasta a publicat și documentul prin care solicită eliberarea din funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, pe care o ocupă în calitate de purtător de cuvânt al Guvernului.

„Subsemnata, Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, numită prin Decizia prim-ministrului nr. 351 din 07.07.2025, vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat”, se arată în documentul publicat de aceasta.

Ioana Dogioiu a precizat că este disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de cinci zile de la data eliberării din funcție.

„Cu deosebită considerație”, a încheiat aceasta cererea, semnată în calitate de secretar de stat.

Ioana Ene Dogioiu a fost numită în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și purtător de cuvânt al Guvernului în iulie 2025, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan.

Odată cu încetarea mandatului actualului Executiv și formarea unui nou Guvern, aceasta solicită eliberarea din funcția deținută.

În cererea publicată pe Facebook, Dogioiu precizează că este disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de cinci zile de la data eliberării din funcție. 

Schimbarea are loc în contextul desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Formarea unui nou Executiv presupune schimbări la nivelul echipei guvernamentale, inclusiv în funcțiile de demnitate publică din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Înainte de a ocupa funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a avut o carieră de peste 30 de ani în jurnalism, activând în radio, televiziune și presa scrisă. A lucrat în domeniul politicii și al justiției și a realizat interviuri și emisiuni de analiză. La momentul numirii în Guvern, era Senior Editor la publicația Spotmedia.ro.

Scandal în PNL și primele demisii ale prefecților

La finalul săptămânii trecute, Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii și nu vor mai ocupa funcțiile respective.

Cristina Ancuța Pocora, consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, s-a numărat printre primii liberali care au făcut publică plecarea dintr-o funcție guvernamentală.

Decizia vine după ce PNL a hotărât să treacă în opoziție, deși va susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a criticat conducerea PNL în contextul deciziei ca demnitarii susținuți de partid să își depună demisiile după trecerea formațiunii în opoziție. „Fie pleacă toți, fie niciunul!”, a transmis Tișe, care a acuzat conducerea partidului că îl tratează ca pe o proprietate personală.  

Prefecții județelor Olt și Vrancea au demisionat deja, iar cei din Constanța, Adrian Picoiu, și Bistrița-Năsăud, Stelian Doha, au declarat că pleacă odată cu trecerea PNL în opoziție. „Da, îmi voi depune demisia după trecerea Guvernului și voi asigura funcționalitatea Instituției până la numirea viitorului Prefect! Pe scurt, voi respecta decizia partidului din care fac parte. Mulțumesc!”, a transmis prefectul Adrian Picoi de la Constanța.

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