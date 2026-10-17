PNL decide soarta Guvernului Niculescu. Bolojan avertizează asupra riscurilor, mai mulți parlamentari refuză susținerea

PNL decide sâmbătă dacă va vota învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă liberalii sunt împărțiți în privința susținerii noului Executiv. În timp ce Ilie Bolojan le cere colegilor să voteze pentru depășirea crizei politice, mai mulți membri ai partidului se opun și cer respingerea Cabinetului.

Ilie Bolojan, la Congresul PNL Foto: Instagram

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă, de la ora 13.00, în format online, pentru a stabili poziția finală a partidului la votul de învestire a Guvernului Niculescu.

Miercuri, grupurile parlamentare ale PNL au decis să voteze în favoarea învestirii noului Guvern, urmând ca partidul să intre în Opoziție. A fost luată în calcul și încheierea unui acord cu premierul desemnat, însă hotărârea finală urmează să fie adoptată de conducerea națională a partidului.

Liberalii care cer respingerea Guvernului Niculescu

Printre cei care se opun susținerii noului Executiv se numără deputatul PNL Octavian Oprea. Acesta consideră că Parlamentul ar trebui să respingă Guvernul Niculescu, iar președintele Nicușor Dan să convoace alegeri anticipate.

„După ce am citit lista de miniștri și programul, cred că Parlamentul ar trebui să respingă guvernul Niculescu, iar președintele Nicușor Dan să nu mai aibă altă cale decât alegerile anticipate”, a scris deputatul, vineri, pe Facebook.

O poziție critică a exprimat și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre inițiatorii Platformei Liberal Conservatoare din interiorul PNL.

Acesta a criticat atât declanșarea crizei politice, cât și încercarea de a prezenta susținerea unui nou Guvern drept un gest salvator.

„Nu poți să dinamitezi guvernarea, să împingi țara în criză, iar apoi să te întorci cu aerul salvatorului și să ceri aplauze pentru că accepți să stingi incendiul provocat chiar de tine! Cine a provocat criza are, indiscutabil, vina absolută. Dar, apoi, cel care putea salva țara și să oprească criza, de ce nu a făcut-o? Să nu pozeze în salvator! Când țara arde, nu te autoproclami pompier. Răspunzi pentru focul pe care l-ai aprins”, a scris președintele CJ Cluj pe Facebook.

Un lider PNL refuză să voteze Guvernul Niculescu

Și deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, liderul filialei liberale din Vrancea, a anunțat că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a scris Dragoș Ciobotaru pe Facebook.

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„Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern”, a transmis parlamentarul.

Ilie Bolojan avertizează că votul ar putea avea un cost politic

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, susține că România nu își mai permite prelungirea crizei politice și le cere liberalilor să ia în calcul consecințele unui eventual refuz de a vota Guvernul Niculescu.

Bolojan a anunțat că va propune conducerii partidului un vot favorabil pentru învestirea noului Executiv, fără ca acesta să însemne refacerea coaliției sau o garanție politică pentru premierul desemnat.

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal. Cea mai comodă variantă ar fi ca PNL să refuze și să fie radical. Dar, fără un Guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat și nu putem face așa ceva României doar pentru a evita costul personal de imagine”, a scris Ilie Bolojan, pe FB.

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„Votul nu va fi unul de încredere”

Ilie Bolojan a subliniat că un eventual vot favorabil pentru învestirea Guvernului Niculescu nu va însemna refacerea coaliției și nici acordarea unui sprijin necondiționat noului Executiv.

„Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite”, a precizat acesta.

Plenul reunit al Parlamentului este programat marți, 20 octombrie, de la ora 14.00, pentru votul de învestire a Cabinetului Niculescu.