Președintele pune presiune pe partide pentru formarea noului Executiv: „Mâine să discute între ei, vineri să vină cu concluziile”

Președintele Nicușor Dan spune că partidele ar trebui să își clarifice pozițiile în următoarele două zile, în contextul în care se încearcă ajungerea la un acord pentru formarea unui guvern minoritar cu orientare pro-occidentală.

Șeful statului a explicat, miercuri seara, în fața jurnaliștilor, că discuțiile de până acum au conturat deja direcția viitoarei formule guvernamentale.

„Am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că. o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că partidele au intrat în etapa în care trebuie să prezinte condițiile pentru susținerea unui astfel de executiv.

Potrivit președintelui, formațiunile politice și-au asumat să sprijine un viitor guvern minoritar.

Nicușor Dan a adăugat că procesul trebuie finalizat rapid: „Cam aici suntem și sper să fie serioși să încheiem cât mai curând”.

Termen pentru concluzii: vineri

Întrebat când ar putea avea loc desemnarea premierului, Nicușor Dan a precizat că partidele trebuie să își clarifice pozițiile în următoarele două zile.

„Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile”, a spus președintele.

Jurnaliștii au insistat dacă există șanse ca desemnarea să aibă loc în weekend, însă șeful statului a evitat să avanseze un termen.

„Haideți să vedem ce agreează partidele”, a spus președintele.

Amintim că, în urma eșecului învestirii cabinetului Veștea, președintele Nicușor Dan a efectuat marți o nouă rundă de consultări în vederea instalării unui cabinet cu puteri depline la Palatul Victoria. Pe masă au rămas două scenarii principale. Primul vizează un guvern minoritar condus de PSD, sprijinit în Parlament de PNL, USR și UDMR. Al doilea merge în direcția opusă, cu PNL în poziția de forță și PSD în rol de susținător extern, variantă respinsă luni seara de Sorin Grindeanu

Miercuri, 24 iunie, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit în format online și a decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„PSD va avea pe deplin autonomia asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui.PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în clasa politică. (...) Resping orice pact pe funcții, doar pe idei care să ofere prosperitate”, a anunțat Grindeanu.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL, a transmis miercuri că liberalii ar putea vota un guvern condus de Sorin Grindeanu doar în schimbul unor angajamente ferme privind deficitul și reformele, însă partidul va rămâne în opoziție și va monitoriza strict fiecare decizie a viitorului executiv.

USR a avansat o nouă propunere pentru depășirea crizei politice. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, soluția avută în vedere presupune o rotație între două formule de guvernare minoritară, una formată din PNL, USR și UDMR, iar cealaltă reprezentată de un cabinet monocolor PSD.

Propunerea lui Miruță i-a înfuriat pe social-democrați, care au acuzat USR că sabotează formarea noului Guvern:

„Pretenția 'rotativei' USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva!”.