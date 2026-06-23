Scenariile președintelui Nicușor Dan pentru învestirea unui Guvern: Grindeanu, PNL sau un politician fără carnet de partid| SURSE

Președintele Nicușor Dan analizează trei scenarii pentru rezolvarea crizei politice, după respingerea cabinetului Veștea. Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, pe masă se află un executiv minoritar condus de liderul PSD Sorin Grindeanu, o formulă de dreapta alcătuită din PNL, USR și UDMR, precum și un cabinet PSD-UDMR în jurul actualului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Fiecare dintre opțiuni se lovește însă de obstacole politice importante.

PSD a prezentat la consultări propunerea ca Sorin Grindeanu să formeze un guvern minoritar. O asemenea formulă ar putea obține votul de învestitură fie cu sprijinul PNL, fie cu cel al AUR.

„PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că este gata să îşi asume guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări iar PSD este, aşa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie, pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social-Democrat, ci pentru România, aduce minus”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul întrevederii cu șeful statului.

Președintele Nicușor Dan privește însă cu rezerve această variantă, potrivit informațiilor Adevărul. Șeful statului nu dorește să alimenteze percepția că ar fi existat o înțelegere cu Sorin Grindeanu pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea executivului. În plus, Nicușor Dan încearcă să mențină cât mai mare distanța politică dintre PSD și AUR, pentru a reduce riscul apariției unei majorități favorabile unei eventuale suspendări din funcție.

PSD nu susține un guvern minoritar de dreapta

Ilie Bolojan ar urma să propună o formulă guvernamentală formată din PNL, USR și UDMR, susținută și de grupul parlamentar al minorităților naționale.

Problema acestei variante este una aritmetică. Fără voturile PSD, cabinetul nu poate trece de Parlament. Or, în interiorul PSD există presiuni puternice asupra lui Sorin Grindeanu pentru ca partidul să nu cedeze inițiativa guvernării, susțin surse din tabăra social-democrată. În aceste condiții, este puțin probabil ca PSD să voteze învestirea unui executiv de dreapta și apoi să se retragă în opoziție.

Revine varianta Alexandru Nazare

O a treia opțiune analizată la Cotroceni este desemnarea unui premier fără afiliere politică formală, care să conducă un cabinet mixt, alcătuit din miniștri PSD, UDMR și independenți.

În această formulă, guvernul ar urma să fie învestit cu sprijinul partidelor PNL și USR, în timp ce PSD și UDMR ar rămâne la putere. Numele vehiculat pentru funcția de premier este Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, susțin sursele citate de „Adevărul”.

Oficial, Nazare nu este membru al vreunui partid. După ce a activat în PDL și ulterior în PNL, el a ocupat în ultimii ani un loc în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României. A revenit în executiv la solicitarea lui Ilie Bolojan, care i-a cerut să preia portofoliul Finanțelor fără a se reînscrie în PNL. Nazare a acceptat să rămână în funcție și în cabinetul Adrian Veștea, respins luni de Parlament.