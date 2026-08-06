Guvernul lansează „Diaspora Investește Acasă”. Românii din străinătate pot primi până la 200.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri în România

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, programul „Diaspora Investește Acasă”, destinat românilor din străinătate care vor să își deschidă o afacere în România. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a precizat că programul beneficiază de un buget total de 100 de milioane de euro.

Programul va fi implementat prin Banca de Investiții și Dezvoltare, în baza unei convenții ce urmează să fie încheiată cu Ministerul Finanțelor în următoarele 30 de zile.

Granturi de până la 200.000 de euro

Programul se adresează societăților nou-înființate, deținute majoritar de români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Beneficiarii vor putea primi un grant de până la 60% din valoarea unui credit pentru investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare proiect.

Executivul estimează că, în perioada 2026–2029, vor fi sprijinite aproximativ 1.000 de afaceri noi, obiectivul fiind valorificarea experienței profesionale dobândite de românii din diaspora și stimularea investițiilor în economia românească.

Obligația de a menține investițiile timp de trei ani

Premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că firmele care vor beneficia de finanțare vor avea obligația să păstreze investițiile realizate și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin trei ani.

„Ne propunem să sprijinim aproximativ 1.000 de afaceri noi în perioada 2026–2029 și să valorificăm experiența profesională pe care mulți români au dobândit-o în străinătate. Programul oferă un acces mai ușor la finanțare pentru afacerile pe care vor să le dezvolte în România și contribuie la dezvoltarea economiei locale”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că investițiile private sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei și că, prin acest program, Guvernul își propune să încurajeze tot mai mulți români din diaspora să revină în țară pentru a-și dezvolta propriile afaceri și a crea noi locuri de muncă.