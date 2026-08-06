Negocieri decisive în Golf: un acord privind Strâmtoarea Ormuz ar putea schimba transportul mondial de petrol

Negocierile dintre Iran și Oman au ajuns în faza finală. Dacă acordul va fi aprobat, una dintre cele mai importante rute maritime din lume ar putea funcționa după reguli noi, cu implicații pentru SUA, Europa și piața energiei.

Iranul și Omanul se apropie de finalizarea unui acord privind administrarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Potrivit unor oficiali iranieni și unor surse din statele Golfului, proiectul de înțelegere se află în faza finală și așteaptă aprobarea conducerii de la Teheran.

Dacă va fi semnat, acordul ar putea modifica modul în care este gestionată navigația prin strâmtoare, după mai multe luni în care traficul comercial a fost afectat de conflictul regional și de atacurile asupra navelor comerciale.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii. Înaintea escaladării conflictului din Golf, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate traversau zilnic această rută. În ultimele luni însă, numeroase companii de transport și asiguratori și-au redus operațiunile din zonă din cauza riscurilor de securitate.

Ce prevede proiectul de acord

Potrivit unor oficiali din statele Golfului citați de mai multe publicații internaționale, proiectul aflat în negociere ar urma să stabilească un sistem comun de administrare a traficului naval.

Sursele susțin că navele care intră în Golful Persic ar urma să utilizeze un culoar aflat sub coordonarea Iranului, în timp ce ieșirea din Golf s-ar realiza printr-un traseu administrat împreună cu Omanul. Unele informații indică posibilitatea introducerii unui sistem de înregistrare a tuturor navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea, însă detaliile privind eventuale taxe sau obligații suplimentare nu au fost confirmate oficial.

Ministerul iranian de Externe a anunțat miercuri că cele două state au convenit deja asupra coordonatelor geografice ale rutelor maritime.

„Coordonatele traseelor convenite de cele două părți au fost stabilite, iar declarația comună se află în etapa finală de redactare, cu condiția ca anumite părți terțe să nu interfereze cu procesul”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei.

Acesta a precizat că discuțiile vizează stabilirea unor culoare maritime considerate sigure atât pentru navele care intră, cât și pentru cele care ies din Golful Persic, într-un mod care să țină cont atât de drepturile suverane ale statelor implicate, cât și de preocupările privind securitatea națională.

Aprobarea finală ar depinde de conducerea iraniană

Potrivit unor surse citate de agenția Associated Press, proiectul acordului a fost deja elaborat și este analizat de conducerea iraniană înaintea unei eventuale aprobări finale.

În același timp, presa iraniană relatează că președintele Masoud Pezeshkian a admis că procesul decizional este complicat, afirmând că dialogul cu liderul suprem al Iranului este „foarte dificil” în actualul context politic.

Mai mulți oficiali din regiune afirmă că negocierile sunt privite drept o soluție temporară pentru reducerea tensiunilor din Golf și ar putea crea condițiile pentru reluarea dialogului dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear iranian.

Washingtonul separă dosarul Ormuz de negocierile nucleare

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că discuțiile privind Strâmtoarea Ormuz sunt distincte de negocierile referitoare la programul nuclear al Iranului.

„Acordul imediat privește Strâmtoarea Ormuz. Există apoi negocierea mai amplă, cea referitoare la ambițiile nucleare ale Iranului”, a spus Rubio.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa internațională, Washingtonul speră ca eventualul acord privind redeschiderea navigației să permită reluarea negocierilor diplomatice suspendate în ultimele luni.

Surse apropiate discuțiilor afirmă că proiectul actual are la bază Memorandumul de Înțelegere convenit în luna iunie, care prevedea inițial încetarea focului și redeschiderea temporară a Strâmtorii Hormuz, urmând ca aspectele mai sensibile, inclusiv dosarul nuclear, să fie negociate ulterior.

Negocierile pun administrația Trump în fața unor noi provocări diplomatice

Evoluția negocierilor dintre Iran și Oman este urmărită cu atenție la Washington, unde oficialii americani încearcă să mențină deschise canalele diplomatice, fără a renunța la presiunile asupra Teheranului.

Potrivit unor surse diplomatice din statele Golfului, Statele Unite ar fi acceptat, în cadrul negocierilor indirecte, un compromis privind modul în care va fi administrat traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Sursele susțin că Washingtonul este dispus să accepte un anumit rol al Iranului în gestionarea navigației, însă amploarea acestui control și condițiile exacte ale acordului nu au fost făcute publice.

Trump critică giganții petrolieri pentru profiturile neașteptate din războiul din Iran: „Fac prea mulți bani”

Până în prezent, administrația americană nu a confirmat oficial existența unor astfel de concesii.

Președintele Donald Trump a declarat că un acord privind redeschiderea navigației ar putea fi anunțat în scurt timp.

„Vom ști în următoarele 48 de ore. Lucrurile evoluează bine”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Într-un interviu acordat anterior postului Fox News, Trump a avertizat că, dacă Iranul se retrage din negocieri, Statele Unite sunt pregătite să reacționeze militar.

„Strâmtoarea se va redeschide curând. Dacă nu, Iranul va suporta consecințe serioase”, a spus acesta.

Statele din Golf încearcă să evite o nouă escaladare

Negocierile au loc într-un context în care statele din Golf încearcă să prevină reluarea confruntărilor militare dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit agenției Reuters, citată de mai multe surse diplomatice, Teheranul ar fi transmis în ultimele zile avertismente către mai multe guverne din regiune, precizând că un nou atac american asupra teritoriului iranian ar putea declanșa represalii împotriva infrastructurii energetice considerate strategice.

Sursele susțin că mesajele au fost transmise după ce președintele Donald Trump a amenințat, la sfârșitul lunii iulie, cu lovituri asupra unor obiective energetice iraniene. Ulterior, potrivit acelorași surse, planurile nu au mai fost puse în aplicare, inclusiv în urma unor consultări cu Arabia Saudită.

Statele din Golf privesc cu îngrijorare posibilitatea reluării ostilităților, având în vedere importanța instalațiilor petroliere și a infrastructurii energetice pentru economiile lor.

Israelul urmărește cu rezervă evoluția negocierilor

Presa internațională relatează că eventualul acord privind Ormuz este privit cu prudență și la Ierusalim.

Potrivit unor oficiali israelieni citați sub protecția anonimatului, armata israeliană analizase posibilitatea participării la noi operațiuni militare împotriva Iranului, însă aceste planuri nu au mai fost puse în aplicare.

Un oficial israelian de rang înalt, citat de presa locală, a afirmat că deciziile recente ale administrației americane au creat incertitudine în privința strategiei comune față de Iran.

Guvernul israelian nu a comentat oficial aceste informații.

Negocierile rămân fragile

Surse apropiate discuțiilor afirmă că mai există câteva aspecte tehnice care trebuie clarificate înainte ca acordul să poată fi semnat.

Un oficial iranian a declarat pentru postul Al Jazeera că doar „una sau două probleme” mai trebuie soluționate și că acestea pot fi depășite prin dialog.

În același timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a subliniat că, chiar dacă documentul va fi finalizat, acest lucru nu înseamnă automat că navigația prin Strâmtoarea Ormuz va deveni complet sigură.

SUA și-a consumat o mare parte din stocul de rachete cu rază lungă în războiul cu Iranul. Pentagonul: „Armata SUA este cea mai puternică din lume”

„Acordul, în sine, nu garantează securitatea strâmtorii”, a afirmat Esmaeil Baqaei.

Rebelii houthi revendică un nou atac asupra unui petrolier

În paralel cu negocierile diplomatice, situația de securitate din regiune rămâne tensionată.

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat că au lansat o rachetă balistică asupra petrolierului saudit Daisy, aflat în Golful Aden.

Potrivit declarației grupării, nava ar fi fost lovită și obligată să își schimbe ruta. Până în prezent, autoritățile saudite și operatorul navei nu au confirmat în mod independent informațiile.

Atacul revendicat de houthi evidențiază faptul că, în pofida progreselor diplomatice, riscurile pentru transportul maritim din regiune rămân ridicate.

O miză majoră pentru economia mondială

Strâmtoarea Ormuz continuă să fie unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul global cu hidrocarburi. Orice întrerupere a navigației poate influența prețurile internaționale ale petrolului și gazelor naturale și poate afecta lanțurile globale de aprovizionare.

Diplomații implicați în negocieri consideră că un acord temporar ar putea reduce riscul unei noi escaladări militare și ar permite reluarea transportului comercial în condiții mai previzibile.

Cu toate acestea, numeroși analiști apreciază că înțelegerea, dacă va fi semnată, nu va rezolva disputele fundamentale dintre Iran și Statele Unite. Dosarele privind programul nuclear iranian, sancțiunile economice și influența regională a Teheranului rămân principalele puncte de divergență, iar viitorul negocierilor va depinde de evoluțiile politice și de situația de securitate din Orientul Mijlociu.