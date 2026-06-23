Nicușor Dan a chemat partidele la Cotroceni pentru consultări cu privire la desemnarea unui alt premier. Sunt așteptați și reprezentanții AUR

Președintele Nicușor Dan a invitat reprezentanții partidelor din Parlament la consultări pentru desemnarea unui nou premier, care vor avea loc astăzi, 23 iunie, la Palatul Cotroceni.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru", a transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, programul consultărilor va fi:

• Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Mișcarea vine după ce, luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”. Rezultatul a fost anunțat într-o atmosferă de tensiune extremă, după o răsturnare de situație de ultim moment.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor susține noul Executiv și a organizat un boicot, părăsind împreună cu aceștia plenul reunit înainte de finalizarea votului. Simion a descris sala drept „sinonimă cu trădarea”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că social-democrații au votat în bloc pentru Guvernul Veștea, subliniind că România se află într-un moment critic și are nevoie urgentă de stabilitate politică și administrativă.

PNL, USR și UDMR anunțaseră deja că nu vor susține acest Executiv. Înainte cu o zi, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, prezentase o serie de soluții pentru deblocarea situației politice, susținând necesitatea unei formule de guvernare transparente și a unui acord politic național.