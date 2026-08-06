Abdul El-Sayed câștigă alegerile primare democrate din Michigan pentru Senat, o victorie pentru aripa progresistă în Midwest

Abdul El-Sayed a câștigat alegerile primare democrate, extrem de disputate, din statul american Michigan pentru un loc în Senat, obținând nominalizarea partidului într-o cursă strânsă cu reprezentanta Haley Stevens. Victoria sa consolidează prezența aripii progresiste a Partidului Democrat în regiunea Midwest, în perspectiva actualului ciclu electoral de alegeri intermediare.

Haley Stevens a beneficiat de sprijinul guvernatoarei Gretchen Whitmer, al senatorului Gary Peters și al congresmanului James Clyburn, una dintre cele mai influente personalități democrate.

În schimb, Abdul El-Sayed a fost susținut de senatorii Bernie Sanders și Elizabeth Warren, precum și de congresmena Alexandria Ocasio-Cortez, lideri ai aripii progresiste.

În ultimele zile ale campaniei, Stevens l-a acuzat pe El-Sayed că folosește o retorică ce riscă să alimenteze tensiunile în jurul comunității evreiești, după criticile formulate de acesta la adresa influenței organizației AIPAC în alegerile americane.

Adversarul din noiembrie

El-Sayed urmează să îl înfrunte, în alegerile din noiembrie, pe fostul reprezentant republican Mike Rogers, care a obținut marți nominalizarea partidului său fără opoziție. Cursa dintre cei doi este considerată una dintre cele mai competitive din întreaga țară și ar putea determina care partid va controla Senatul.

Câștigătorul îi va succeda senatorului democrat Gary Peters, care a decis să nu mai candideze pentru un al treilea mandat și care o susținuse pe Stevens în cadrul alegerilor primare.

Reacția lui Stevens

Stevens și-a recunoscut înfrângerea miercuri dimineață și a precizat, într-o postare pe platforma X, că l-a contactat telefonic pe El-Sayed pentru a-i oferi „întregul meu sprijin."

Într-un comunicat separat, aceasta l-a felicitat pe câștigător și a făcut apel la unitatea partidului.

„Trebuie să câștigăm acest loc în Senat, pentru că Elissa Slotkin merită un partener precum Abdul în Senatul Statelor Unite", a declarat Stevens.

Ea a adăugat că își va continua eforturile până la finalul campaniei electorale, pentru a se asigura că democrații câștigă „de sus până jos" pe buletinul de vot, că partidul poate face față administrației Trump, poate opri reducerile din domeniul sănătății și poate rezolva criza costului vieții, asigurându-se totodată că producătorii americani au un cuvânt de spus în centrele de putere.

Republicanii dețin în prezent 53 de locuri în Senat, iar democrații vizează câteva state tradițional republicane, pentru a obține cele patru mandate necesare schimbării majorității. În același timp, democrații trebuie să își apere locurile deținute în mai multe state-cheie, printre care Georgia și Michigan.

El-Sayed: „Am învins un sistem”

În primul discurs susținut după victorie, Abdul El-Sayed le-a mulțumit susținătorilor și a declarat că rezultatul demonstrează că mobilizarea alegătorilor poate depăși influența resurselor financiare investite în campanie.

„Am înfruntat un sistem. Puterea oamenilor este mai mare decât puterea banilor”, a spus acesta în fața simpatizanților reuniți la Detroit.

El-Sayed l-a provocat imediat pe candidatul republican Mike Rogers la cinci dezbateri electorale înaintea scrutinului din noiembrie.

Reacția lui Trump

Președintele Donald Trump, a cărui susținere timpurie pentru Rogers a facilitat câștigarea de către acesta a nominalizării fără opoziție în cadrul Partidului Republican, a câștigat statul Michigan în 2016 și 2024, dar l-a pierdut în fața lui Joe Biden în 2020.

Trump a comentat rezultatul alegerilor primare democrate marți seară, într-un interviu acordat postului Fox News, susținând că unii candidați susținuți de Democratic Socialists of America (DSA) sau de membrii acestei organizații „vor distruge țara noastră."

„Mergeți în orașele preluate de socialiști și comuniști — sunt mereu murdare, mizerabile. Sunt dezgustătoare", a afirmat Trump în cadrul interviului. El a adăugat: „Pe lângă criminalitate, pe lângă toate celelalte probleme — lipsa locurilor de muncă, lipsa oricărui lucru, lipsa banilor — sunt mereu murdare, dezgustătoare, mizerabile, și asta veți primi."

Sanders și Ocasio-Cortez au făcut campanie intensă în stat pentru El-Sayed, a cărui platformă electorală s-a axat pe susținerea programului „Medicare for All", condamnarea influenței banilor în politică și critici aduse lui Stevens pentru sprijinul acordat ajutorului militar destinat Israelului. Alegerile primare au fost privite drept un test pentru capacitatea mișcării populiste progresiste — care obținuse deja victorii în state democrate precum New York și Colorado — de a se consolida într-un stat-cheie din regiunea industrială a Midwestului.

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Poziția privind conflictul din Gaza

Asemenea altor democrați care au candidat pentru a împinge partidul spre stânga în ultimii ani, El-Sayed a acuzat Israelul de comiterea unui genocid împotriva palestinienilor din Gaza — o poziție cu relevanță aparte în Michigan, stat cu o populație numeroasă de origine musulmană și arabo-americană.

El-Sayed a criticat, de asemenea, în mod repetat, finanțarea primită de Stevens din partea comitetelor de acțiune politică (PAC-uri) corporatiste, precum și sprijinul mediatic obținut din partea unor aliați cu resurse financiare considerabile, inclusiv peste 30 de milioane de dolari primiți din partea unui grup afiliat American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), influenta organizație pro-Israel.

Deși multe dintre reclamele grupului au promovat imaginea lui Stevens, o parte dintre mesaje l-au vizat direct pe El-Sayed. În ansamblu, Stevens și aliații săi au cheltuit de aproape nouă ori mai mult pe publicitate decât El-Sayed și grupurile care l-au susținut, potrivit firmei de monitorizare a reclamelor AdImpact.

„Dacă ai nevoie de o cârjă de 60 de milioane de dolari, probabil că nu poți fi ales prin forțe proprii", a declarat El-Sayed în cadrul unei dezbateri desfășurate săptămâna trecută la Detroit.

Francesca Hong câștigă teren în cursa pentru funcția de guvernator al statului Wisconsin, într-un nou test pentru aripa progresistă a Partidului Democrat

Ascensiunea deputatei statale Francesca Hong în cursa pentru nominalizarea Partidului Democrat la alegerile pentru funcția de guvernator al statului Wisconsin este privită drept unul dintre cele mai importante teste electorale pentru aripa progresistă și mișcarea socialist-democrată din Statele Unite.

Potrivit sondajelor publicate înaintea alegerilor primare de marți, Hong conduce în preferințele alegătorilor democrați, în timp ce o parte a liderilor tradiționali ai partidului și-au exprimat sprijinul pentru David Crowley, administratorul executiv al comitatului Milwaukee.

Printre susținătorii lui Crowley se numără și actualul guvernator Tony Evers, care a decis să nu mai candideze pentru un al treilea mandat.

O competiție cu implicații naționale

Alegerile din Wisconsin sunt urmărite atent la nivel național, după ce candidații progresiști au obținut mai multe victorii în alegerile primare din acest an.

Majoritatea acestor succese au fost înregistrate în circumscripții tradițional favorabile democraților, însă victoria recentă, la limită, a progresistului Abdul El-Sayed în alegerile primare pentru Senatul SUA din Michigan a alimentat convingerea că aripa de stânga a partidului își poate extinde influența și în state considerate competitive.

Francesca Hong speră să profite de această tendință și de nemulțumirea unei părți a electoratului față de establishmentul politic.

„Oamenii îmi spun că mă văd ca pe un candidat apropiat de clasa muncitoare. Cred că ceea ce alegătorii caută este un lider căruia chiar îi pasă de problemele lor”, a declarat Hong într-un interviu acordat publicației The Hill.

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Dacă va câștiga atât alegerile primare, cât și scrutinul din noiembrie, Hong ar deveni primul guvernator progresist din istoria politică modernă a Statelor Unite.

Liderii democrați își exprimă rezervele

O parte a liderilor Partidului Democrat consideră însă că Francesca Hong ar putea întâmpina dificultăți în alegerile generale împotriva republicanului Tom Tiffany, favorit pentru nominalizarea Partidului Republican și susținut de președintele Donald Trump.

Guvernatorul Tony Evers a declarat într-un interviu că, în opinia sa, Hong „probabil” nu ar reuși să îl învingă pe Tiffany în noiembrie.

Evers a descris-o drept „o persoană extrem de talentată”, dar a subliniat că rezultatul alegerilor va depinde în primul rând de temele care domină campania electorală.

Hong respinge aceste evaluări și susține că problemele pe care le promovează sunt cele care rezonează cel mai bine cu alegătorii.

„Persoana care obține cele mai multe voturi este, în cele din urmă, cea mai eligibilă pentru funcție”, a declarat aceasta.

Un test pentru direcția Partidului Democrat

Analiștii politici consideră că rezultatul alegerilor din Wisconsin va reprezenta un nou indicator al influenței în creștere a aripii progresiste în Partidul Democrat.

Strategul democrat Joe Zepecki afirmă că Francesca Hong beneficiază de contextul politic actual, în care o parte a electoratului își exprimă nemulțumirea față de politicienii tradiționali și caută alternative.

„Ea se află exact în zona în care își dorește să fie un candidat atunci când alegătorii sunt dezamăgiți de establishment și caută ceva diferit”, a declarat acesta.

Rezultatul alegerilor primare din Wisconsin va arăta dacă succesul recent al candidaților progresiști poate fi replicat într-un stat-cheie, unde competiția dintre democrați și republicani rămâne una dintre cele mai echilibrate din Statele Unite.