 Paradoxul noului tren PESA de la CFR: Arată modern, proiectul a costat o avere, dar circulă fără asigurare | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Paradoxul noului tren PESA de la CFR: Arată modern, proiectul a costat o avere, dar circulă fără asigurare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primul tren PESA a fost pus joi după amiază în circulație cu pasageri de operatorul feroviar de stat pe ruta București Nord-Brașov, informează Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Primul tren PESA al CFR FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Primul tren PESA al CFR FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Potrivit ARF, este vorba despre trenul Regio 3025, operat de CFR Călători în cadrul contractului de servicii publice. Garnitura a plecat din stația București Nord la ora 14:38 și urmează să ajungă în stația Brașov la ora 18:47.

Autoritatea precizează că, în zilele următoare, vor fi introduse în circulație și celelalte patru rame electrice PESA predate spre administrare operatorului național de transport feroviar, acestea urmând să circule pe rutele București Nord - Constanța, București Obor - Constanța și Constanța - Fetești.

FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară
1/2
FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Primul tren PESA, fără asigurare

Primul tren PESA va circula fără asigurare în caz de accidente și așa se va întâmpla și cu următoarele care vor intra în serviciul comercial, relatează clubferoviar.ro.

Abia săptămâna trecută, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul „Servicii de asigurare a vehiculelor feroviare în caz de evenimente generatoare de daune, respectiv a personalului care operează, deservește sau întreține vehiculele feroviare în caz de accidente de muncă pe durata efectuării serviciului cu acestea - rame electrice PESA”.

Cum îți iei bilet mai ieftin

Potrivit sursei citate, oamenii care utilizează acest tren doar până la Scroviștea inclusiv își pot cumpăra bilete metropolitane, care costă 7 lei, pentru că cele achiziționate din aplicație sau de la casa de bilete a CFR Călători, călătoria va costa 11,5 lei.

De asemenea, călătorii pot selecta zona metropolitană București, apoi ruta (în cazul de față Linia 1 București Nord/Basarab-Scroviștea h), ora de la care începe valabilitatea biletului și apoi să achite cu cardul.

La fel se poate proceda și pentru celelalte șase rute metropolitane din jurul Bucureștiului.

„Dacă aveți mai multe drumuri de făcut în aceeași zi, vă puteți cumpăra un abonament valabil 24 de ore pe toate cele șapte rute metropolitane, la prețul de 24,5 lei. Sunt disponibile și abonamente pe 3 ore, 3, 7, 15 sau 30 de zile”, mai notează publicația.

Proiect finanțat prin Fondul pentru Modernizare

ARF arată că achiziția celor 62 de rame electrice regionale face parte din proiectul „Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor - Material rulant sustenabil prin achiziția a 62 rame electrice regionale RE-R”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare, din fonduri europene nerambursabile, cofinanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Primul tren rapid care va lega trei orașe superbe din Europa. Cât costă biletul care asigură confort de cinci stele și mic dejun

Potrivit instituției, obiectivul principal al proiectului este sprijinirea utilizării tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon în transportul feroviar, prin îmbunătățirea transferului modal, astfel încât să fie reduse emisiile de gaze cu efect de seră din transport.

Sursa FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără diminuarea dependenței de combustibilii fosili în sectorul feroviar prin înlocuirea materialului rulant existent cu unități multiple destinate transportului regional și suburban de pasageri, precum și reducerea aglomerației rutiere în zonele periurbane ale principalelor orașe prin promovarea transportului feroviar ca alternativă la utilizarea autoturismului personal.

Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia cumpărate de statul român
FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară
1/3
FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Conform ARF, principalele rezultate urmărite prin proiect sunt eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice de transport feroviar regional și suburban de călători, precum și atribuirea contractelor de servicii publice pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, în condițiile prevăzute de lege.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 2.777.369.677,05 lei (echivalentul a 561.277.545,23 euro), din care 2.326.921.993,03 lei reprezintă finanțare din Fondul pentru Modernizare, iar 450.447.684,02 lei provin din bugetul de stat. Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni.

ARF menționează că investiția urmărește creșterea eficienței exploatării serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute din rețeaua feroviară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment critic: Putin ar putea ataca o țară NATO încă din această toamnă. Unde ar putea lovi Rusia
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Neluțu Varga a luat foc: „Scoate-l pe ăla că nu mai suport!”. Care este singurul transfer făcut de Marian Copilu la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
De ce este bine să ții bananele lângă alte fructe. Secretul care grăbește coacerea
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc printre cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Avertisment pentru turiști: cele cinci escrocherii cu taxiuri care îți pot goli portofelul în vacanță
playtech.ro
image
Singurul jucător de la FCSB care s-ar potrivi stilului de joc al lui Tromso. „Pe el l-aș lua”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Sărbătoare în calendar, Sfânta Teodora de la Sihla. Rugăciunea specială care se spune în această zi
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Regina Fawzia foto profimedia 0599928533 jpg
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere