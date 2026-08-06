Primul tren PESA a fost pus joi după amiază în circulație cu pasageri de operatorul feroviar de stat pe ruta București Nord-Brașov, informează Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Potrivit ARF, este vorba despre trenul Regio 3025, operat de CFR Călători în cadrul contractului de servicii publice. Garnitura a plecat din stația București Nord la ora 14:38 și urmează să ajungă în stația Brașov la ora 18:47.

Autoritatea precizează că, în zilele următoare, vor fi introduse în circulație și celelalte patru rame electrice PESA predate spre administrare operatorului național de transport feroviar, acestea urmând să circule pe rutele București Nord - Constanța, București Obor - Constanța și Constanța - Fetești.

1/2 FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Primul tren PESA, fără asigurare

Primul tren PESA va circula fără asigurare în caz de accidente și așa se va întâmpla și cu următoarele care vor intra în serviciul comercial, relatează clubferoviar.ro.

Abia săptămâna trecută, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul „Servicii de asigurare a vehiculelor feroviare în caz de evenimente generatoare de daune, respectiv a personalului care operează, deservește sau întreține vehiculele feroviare în caz de accidente de muncă pe durata efectuării serviciului cu acestea - rame electrice PESA”.

Cum îți iei bilet mai ieftin

Potrivit sursei citate, oamenii care utilizează acest tren doar până la Scroviștea inclusiv își pot cumpăra bilete metropolitane, care costă 7 lei, pentru că cele achiziționate din aplicație sau de la casa de bilete a CFR Călători, călătoria va costa 11,5 lei.

De asemenea, călătorii pot selecta zona metropolitană București, apoi ruta (în cazul de față Linia 1 București Nord/Basarab-Scroviștea h), ora de la care începe valabilitatea biletului și apoi să achite cu cardul.

La fel se poate proceda și pentru celelalte șase rute metropolitane din jurul Bucureștiului.

„Dacă aveți mai multe drumuri de făcut în aceeași zi, vă puteți cumpăra un abonament valabil 24 de ore pe toate cele șapte rute metropolitane, la prețul de 24,5 lei. Sunt disponibile și abonamente pe 3 ore, 3, 7, 15 sau 30 de zile”, mai notează publicația.

Proiect finanțat prin Fondul pentru Modernizare

ARF arată că achiziția celor 62 de rame electrice regionale face parte din proiectul „Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor - Material rulant sustenabil prin achiziția a 62 rame electrice regionale RE-R”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare, din fonduri europene nerambursabile, cofinanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

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Potrivit instituției, obiectivul principal al proiectului este sprijinirea utilizării tehnologiilor cu emisii scăzute de carbon în transportul feroviar, prin îmbunătățirea transferului modal, astfel încât să fie reduse emisiile de gaze cu efect de seră din transport.

Sursa FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără diminuarea dependenței de combustibilii fosili în sectorul feroviar prin înlocuirea materialului rulant existent cu unități multiple destinate transportului regional și suburban de pasageri, precum și reducerea aglomerației rutiere în zonele periurbane ale principalelor orașe prin promovarea transportului feroviar ca alternativă la utilizarea autoturismului personal.

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1/3 FOTO Facebook / ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Conform ARF, principalele rezultate urmărite prin proiect sunt eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice de transport feroviar regional și suburban de călători, precum și atribuirea contractelor de servicii publice pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, în condițiile prevăzute de lege.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 2.777.369.677,05 lei (echivalentul a 561.277.545,23 euro), din care 2.326.921.993,03 lei reprezintă finanțare din Fondul pentru Modernizare, iar 450.447.684,02 lei provin din bugetul de stat. Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni.

ARF menționează că investiția urmărește creșterea eficienței exploatării serviciilor de transport feroviar de călători, reducerea poluării și creșterea confortului pe o serie de rute din rețeaua feroviară.