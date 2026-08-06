Noi imagini de la cumplita tragedie în care comandorul Mihai Vîrdol și-a pierdut viața au apărut în mediul online. Pilotul Forțelor Aeriene Române a murit săptămâna trecută într-un accident de motocicletă produs în orașul Otopeni.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, se poate observa cum pilotul militar, aflat pe motocicletă, se izbește de o mașină care intrase în intersecție.

TVR Info scrie că Vîrdol era pilot militar la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni. După accident, acesta fusese internat în stare critică și plasat în comă indusă, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Pe 5 iulie împlinise 36 de ani.

Anunțul a fost făcut de către Forțele Aeriene Române pe rețelele sociale.

„Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian «Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu».

Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna”.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, pe 29 iulie, că „cerul României este mai sărac”.

„Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei.

Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie.

Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!”.