Ședință la PSD. Conducerea partidului se reunește pentru a stabili strategia pentru formarea noului guvern

Biroul Permanent Național al PSD se reunește miercuri, 24 iunie, de la ora 12:00, în format online, pentru a decide următorii pași ai partidului în procesul de formare a noului guvern.

Potrivit surselor Agerpres, miercuri ar putea să aibă loc negocieri între PSD, PNL şi UDMR pentru a se ajunge la un acord cu privire la conturarea unei majorităţi parlamentare care să susţină un eventual guvern minoritar PSD.

Marți, președintele Nicușor Dan a convocat consultări de urgență cu partidele și grupurile parlamentare, la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină suficiente voturi în Parlament pentru învestire.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Nicușor Dan a transmis că „opțiunea care pare să prindă contur este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord de susținere parlamentară convenit în prealabil”.

„Am avut astăzi consultări cu partidele şi grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluţii de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris şeful statului pe X.

După consultări, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că social-democrații sunt „gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție”.

„România are nevoie rapid de un guvern. De aceea, PSD a înțeles să sprijine și ieri guvernul prezentat în Parlament și tot de aceea am înțeles să venim rapid cu o soluție. PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a adăugat că PSD nu va forma un guvern cu AUR.

„Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții mi-aș dori să se fi epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună-credință, astfel încât să mergem mai departe.

PSD rămâne, pe lângă faptul că este cel mai mare partid din Parlament, partidul care își dorește să fie parte a unei soluții. Cu AUR nu formăm guvern, ca să fie clar. Noi am avut de fiecare dată deschidere pentru a găsi soluții.”