 Podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, a reapărut din cauza secetei | adevarul.ro
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Video Podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, a reapărut din cauza secetei

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Retragerea apelor Dunării a scos la iveală părți din fundațiile Podului lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești ale Imperiului Roman. Construit peste Dunăre între România și Bulgaria, podul a reapărut din cauza secetei severe din această vară, oferindu-le arheologilor o ocazie rară de a documenta vestigiile monumentului vechi de aproape 1.700 de ani.

O parte din fundațiile Podului lui Constantin cel Mare Foto: X
O parte din fundațiile Podului lui Constantin cel Mare Foto: X

O echipă a Muzeului Istoric Regional din Plevna a desfășurat, pe 4 august, o misiune de documentare în apropierea satului Ghighen, din nordul Bulgariei, în zona fostului oraș roman Ulpia Oescus. Specialiștii au realizat fotografii aeriene și au folosit drone pentru a cartografia fundațiile podului ieșite la suprafață și pentru a evalua starea lor de conservare.

„Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura dezvăluie pentru scurt timp un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub apele Dunării. Ne oferă o ocazie rară de a-l observa, documenta și studia în mediul său natural”, a declarat Pavel Popov, reprezentant al Muzeului Istoric Regional din Plevna, citat de Reuters.

Podul a fost construit la ordinul împăratului Constantin cel Mare și inaugurat la 5 iulie 328 d.Hr. El lega orașul antic Ulpia Oescus, aflat pe teritoriul actual al Bulgariei, de cetatea Sucidava, situată la Celei, lângă actualul oraș Corabia, în județul Olt.

Construcția reprezenta un punct strategic al Imperiului Roman, asigurând legătura peste Dunăre și facilitând deplasarea trupelor și a mărfurilor într-o perioadă în care Roma își consolida frontiera nordică.

Cel mai lung pod al Antichității peste Dunăre

Potrivit datelor istorice sintetizate de Wikipedia, Podul lui Constantin cel Mare avea o lungime totală de 2.437 de metri, dintre care 1.137 de metri traversau albia Dunării, fiind considerat cel mai lung pod antic construit peste fluviu și unul dintre cele mai lungi poduri realizate în întreaga Antichitate.

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Construcția era una impresionantă pentru acea epocă. Podul avea piloni din piatră și mortar, un tablier din lemn cu o lățime de aproximativ 5,7 metri, amplasat la circa 10 metri deasupra nivelului apei, iar la fiecare capăt existau culee care îndeplineau și rolul de portal.

O construcție folosită doar câteva decenii

Deși reprezenta o performanță inginerească fără precedent, podul a avut o existență relativ scurtă. Istoricii apreciază că a fost folosit aproximativ 40 de ani, până în jurul anului 367 d.Hr.

Unul dintre argumentele invocate este faptul că, în timpul campaniei împotriva goților din anul 367, împăratul Valens a traversat Dunărea folosind un pod de vase la Constantiana Daphne, ceea ce sugerează că Podul lui Constantin nu mai era funcțional la acel moment.

Epavele navelor de război naziste scufundate intenționat ies iar la suprafață 

Scăderea dramatică a nivelului Dunării, provocată de secetă și temperaturile extreme, a scos din nou la iveală zeci de epave ale unor nave de război germane scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în apropierea localității sârbe Prahovo, la granița cu România.  

În zona fluviului dintre Serbia și România au devenit vizibile din nou carene ruginite, catarge și alte fragmente ale navelor care au aparținut flotei germane din Marea Neagră, relatează The Independent.

Este vorba despre nave scufundate intenționat în 1944 de armata nazistă aflată în retragere, în încercarea de a încetini înaintarea trupelor sovietice în Balcani.

Istoricii estimează că până la 200 de nave germane au fost scufundate în septembrie 1944 în defileul Dunării, lângă Prahovo. De-a lungul deceniilor, o parte dintre acestea au fost îndepărtate, însă multe au rămas pe fundul fluviului din cauza munițiilor și explozibililor aflați încă la bord.

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