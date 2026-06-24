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PNL condiționează dur învestirea unui guvern minoritar PSD. Acord pe 6 luni, PNRR și garanții împotriva creșterii cheltuielilor statului

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PNL exclude intrarea la guvernare alături de PSD, însă ar putea vota învestirea unui cabinet minoritar social-democrat, cu condiția semnării unui acord pe 6 luni care să includă mai multe angajamente clare. Într-un interviu acordat „Adevărul”, vicepreședinta PNL Gabriela Horga detaliază condițiile puse de liberali, între care îndeplinirea celor opt jaloane restante din PNRR, respectarea țintelor de deficit și garanții ferme împotriva majorării cheltuielilor bugetare. Potrivit senatoarei, votul PNL nu ar reprezenta o susținere politică a guvernului PSD, ci cu o soluție temporară pentru depășirea blocajului apărut după respingerea cabinetului Veștea. Horga avertizează că orice încălcare a angajamentelor asumate ar putea declanșa imediat o moțiune de cenzură.

Gabriela Horga, în timpul unei dezbateri în Senat, alături de Robert Cazanciuc
Senatoarea Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget din Senat. FOTO: Facebook

Adevărul: Pentru început, ne puteți spune ce s-a întâmplat ieri în ședința BPN?

Gabriela Horga: Într-adevăr, a fost o primă ședință a BPN-ului. Au fost discutate și niște chestiuni organizatorice în filialele PNL, având în vedere atitudinea unor colegi la votul pentru învestirea Guvernului Veștea, iar după aceea au fost discutate chestiuni politice referitoare la ce se va întâmpla și care sunt pașii de urmat în perioada următoare.

Adevărul: Înțeleg că au fost schimbați 13 șefi de organizații. Dumneavoastră vreți să preluați conducerea organizației Giurgiu?

Gabriela Horga: Nu voi prelua conducerea organizației Giurgiu, pentru că sunt vicepreședinte al Partidului Național Liberal, aleasă pe moțiunea președintelui Ilie Bolojan, iar în statut există astăzi o incompatibilitate între funcția de vicepreședinte ales pe moțiune și funcția de președinte de filială.

Adevărul: Dar cine o va prelua?

Gabriela Horga: Nu a fost desemnat nimeni. Vor fi discuții cu filiala, vor fi discuții cu cei care suntem și am fost aleși acolo și se va ajunge la o soluție.

Adevărul: Care sunt motivele pentru care așa-numiții puciști nu au fost deocamdată excluși din partid? 

Gabriela Horga: Nu s-a făcut acest lucru. Există și o decizie a Congresului, practic procedura a fost demarată odată cu decizia Congresului. Mai departe trebuie urmați pașii procedurali din statut întocmai, ținând cont de termene, de convocarea acestora. Practic, toată procedura trebuie urmată așa cum este prevăzută statutar, pentru că sancțiunile care se referă la membrii PNL oferă și niște drepturi acestor membri, de a fi convocați, de a se respecta termenele. Toate aceste lucruri trebuie respectate.

Adevărul: Deci asta nu înseamnă că au fost exonerați.

Gabriela Horga: Nu. Deciziile rămân valabile, procedura a fost demarată încă de la Congres, însă este normal să se respecte procedurile și termenele statutare.

Adevărul: După respingerea Cabinetului Veștea, ce soluții aveți în acest moment pentru ieșirea din criza politică?

Gabriela Horga: Președintele Ilie Bolojan, încă de la Congres, a venit cu o soluție pe care a propus-o pentru ieșirea din această criză guvernamentală în care ne aflăm. Am spus foarte clar că noi nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Cred că acest lucru este clar pentru toată lumea.

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Dacă Partidul Social Democrat va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție și invers. A fost propus acest acord pentru România, prin care să reușim să învestim un guvern. Fie că vorbim de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu mandat pentru atragerea fondurilor europene, închiderea jaloanelor PNRR, continuarea procesului de consolidare bugetară și luarea măsurilor necesare astfel încât economia să își revină, fie ca PSD să își asume guvernarea, așa cum a cerut încă de la moțiunea de cenzură.

Pentru că au depus o moțiune de cenzură, era normal ca, în locul acestei crize, să își asume guvernarea și să vină cu ceea ce promit în fața românilor, ca să vedem dacă fac sau nu fac ceea ce spun.

Adevărul: Dar în ce condiții ar susține PNL învestirea unui guvern minoritar PSD?

Gabriela Horga: Acest guvern ar putea fi susținut strict la învestire. Nu este o susținere a guvernului, ci o susținere pentru a găsi o soluție astfel încât România să aibă în continuare un guvern.

Ar trebui să existe condiții foarte clare în cadrul acestui acord. Inclusiv în ceea ce privește cei care au făcut parte din Guvernul Veștea și au pus Partidul Național Liberal într-o situație în care am fost nevoiți să facem inclusiv solicitări la Birourile Permanente Reunite pentru ca sigla PNL să nu apară pe documentul privind componența Guvernului, în condițiile în care decizia PNL era fermă și clară că nu face parte din acel guvern și nu exista un acord de coaliție semnat.

Dar condițiile cele mai importante se referă la măsurile pe care acest guvern va trebui să le ia și să și le asume. Ne referim, în primul rând, la îndeplinirea celor opt jaloane PNRR. Un guvern ar trebui să vină în Parlament și să își angajeze răspunderea sau să emită ordonanțe de urgență pentru implementarea măsurilor necesare atingerii acestor jaloane.

În al doilea rând, vorbim despre măsuri care să asigure încadrarea în țintele de deficit, astfel încât să nu ajungem din nou într-o situație gravă și tot românii să suporte consecințele unor eventuale cheltuieli excesive.

Noi nu uităm că PSD are o agendă antireformistă. Inclusiv la audierile miniștrilor au existat miniștri propuși de PSD în Guvernul Veștea care au spus clar că intenționează să continue angajările la stat, în sectorul public, ceea ce înseamnă creșterea cheltuielilor bugetare.

Ori în acest acord trebuie să existe măsuri și garanții clare că nu vor crește cheltuielile bugetare și că vor continua măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de care avem nevoie în perioada următoare.

Deci vorbim despre niște elemente foarte clare. Și repet, nu este o susținere a guvernului, ci strict un vot de învestire, indiferent care va fi varianta finală: fie un guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR, fie un guvern desemnat de președinte și condus de PSD.

Adevărul: Există temeri în rândul susținătorilor PNL și USR că un astfel de cabinet monocolor PSD ar putea guverna România mai bine de 2 ani. Care ar fi perioada de valabilitate a unui eventual acord?

Gabriela Horga: Acest acord ar fi pentru următoarele 6 luni.

Adevărul: După care va fi reevaluat și rediscutat.

Gabriela Horga: Da. În primul rând, vor fi evaluate elementele incluse în acord și dacă acestea au fost îndeplinite sau nu.

Asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal sau celelalte partide, USR și UDMR, nu vor putea depune o moțiune de cenzură dacă Partidul Social Democrat încalcă acest acord. În ipoteza în care acordul este încălcat, o moțiune de cenzură poate fi depusă oricând.

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