Un videoclip publicat pe pagina de Facebook Info Trafic România a atras zeci de comentarii și critici, după ce a surprins un autobuz efectuând mai multe manevre pentru a ieși dintr-un sens giratoriu din municipiul Carei, județul Satu Mare. Autorii postării critică noul sens giratoriu, spunând că planul a fost făcut fără a fi luată în considerare realitatea din teren.

În videoclip se vede cum autobuzul intră în sensul giratoriu, dar, din cauza spațiului redus, șoferul este nevoit să facă mai multe manevre pentru a reuși să iasă. În tot acest timp, alte autoturisme circulă prin spatele autobuzului.

Autorii postării critică amenajarea rutieră. Ei susțin că noul sens giratoriu ar fi fost proiectat fără a ține cont de condițiile din teren.

„Atunci când «optimizarea rutieră» se face din birouri, fără legătură cu realitatea din teren...”, se arată în mesajul care însoțește filmarea.

Videoclipul a generat reacții în mediul online. O parte dintre utilizatori consideră că problema este dimensiunea redusă a sensului giratoriu, care îngreunează manevrarea vehiculelor de mari dimensiuni.

Alții sunt însă de părere că șoferul ar fi putut lua virajul diferit și că ar fi reușit să iasă din sens cu mai puține manevre, spunând că o încadrare mai largă ar fi redus dificultatea manevrei.

„Nu cred că e posibil așa ceva. Te doare mintea de ce pot să facă cei ce ne trasează reguli. Gândiți-vă ce ar fi dacă ar fi trafic și s-ar circula în coloană”, a scris un utilizator Facebook.

„Giratoriul este gândit de o minte luminată cu lanterna, dar și clipul ăsta zici că este făcut special pentru rețelele sociale. Șoferul trebuia să vadă că nu are loc înainte să încerce întoarcerea și să vină mai în față pentru a vira. Nu știu dacă ar fi reușit din prima, dar sigur din maxim 2, nu nouă”, a afirmat un altul.