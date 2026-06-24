PSD acuză USR că sabotează formarea noului Guvern: „Pretenția rotativei este un tertip meschin”

PSD „constată” că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și „agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale” (din cadrul fostei Coaliții) „este subminat cu bună știință de USR”, se arată într-un comunicat al Partidului Social Democrat.

„Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social. România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD”.

„Maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat”

Social democrații explică și „motivul principal”:

„Este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român. Pretenția 'rotativei' USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva!”.

Social-democrații spun că „eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială” și că acestea n-ar fi menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor.

„PSD participă cu toată buna credință la discuțiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României. PSD și-a asumat guvernarea și a dat mandat președintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către președintele României”, se mai arată în comunicat.

Amintim că Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit miercuri, 24 iunie, în format online și au decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„PSD va avea pe deplin autonomia asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui.PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în clasa politică. (...) Resping orice pact pe funcții, doar pe idei care să ofere prosperitate”, a anunțat Grindeanu.

USR a avansat o nouă propunere pentru depășirea crizei politice. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, soluția avută în vedere presupune o rotație între două formule de guvernare minoritară, una formată din PNL, USR și UDMR, iar cealaltă reprezentată de un cabinet monocolor PSD.