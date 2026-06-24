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Dominic Fritz, despre consultările de la Cotroceni: „Nu a dansat nimeni pe masă. Suntem cu toţii conştienţi că situaţia este serioasă”

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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că întâlnirea delegaţiei partidului cu preşedintele Nicuşor Dan, desfăşurată marţi la Palatul Cotroceni, a fost una scurtă şi s-a desfăşurat într-o atmosferă „destul de sobră”, în contextul consultărilor pentru desemnarea unui nou premier.

Preşedintele USR, Dominic Fritz. FOTO: Mediafax
Preşedintele USR, Dominic Fritz. FOTO: Mediafax

Invitat la Euronews, liderul USR a precizat că discuţiile au durat aproximativ 15-20 de minute, fiind mai scurte decât celelalte runde de consultări.

„A fost o întâlnire destul de scurtă. A fost mai scurt decât celelalte consultări. A durat 15 sau 20 de minute”, a afirmat Dominic Fritz.

Întrebat despre atmosfera întâlnirii, acesta a subliniat că discuţiile au avut loc într-un cadru serios.

„A fost o atmosferă destul de sobră. Nu a dansat nimeni pe masă, pentru că suntem cu toţii conştienţi că situaţia este serioasă”, a spus liderul USR.

Fritz a recunoscut că există diferenţe de abordare între partidele politice şi şeful statului în ceea ce priveşte soluţiile pentru actuala criză politică, însă a subliniat că acest lucru este firesc având în vedere rolurile instituţionale diferite.

„În acelaşi timp, e normal că preşedintele are un alt rol, decât avem noi ca partid politic. Constituţional, comunicaţional, politic, avem roluri diferite. Şi da, cred că şi pentru preşedinte, la fel ca şi pentru toată ţara, situaţia este una serioasă. Toţi sperăm că vom avea o soluţie în curând”, a declarat Fritz.

Liderul USR a reiterat disponibilitatea formaţiunii de a participa la găsirea unei soluţii politice, dar a precizat că aceasta trebuie să fie una benefică pentru România.

„USR vrea să facă parte dintr-o soluţie, dar trebuie să fie o soluţie care să poată livra ceea ce este corect pentru România”, a adăugat acesta.

Preşedintele României, Nicușor Dan, a avut marţi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Președintele a cerut partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă”.

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