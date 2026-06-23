Video PSD anunță că este gata să guverneze, însă Grindeanu nu dorește să nominalizeze încă un premier

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 23 iunie, după consultările de la Cotroceni, că social-democrații sunt „gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție”. Acesta a adăugat că PSD nu va forma un guvern cu AUR.

„România are nevoie rapid de un guvern. De aceea, PSD a înțeles să sprijine și ieri guvernul prezentat în Parlament și tot de aceea am înțeles să venim rapid cu o soluție. PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că partidul „este gata să formeze un guvern care, în urma discuțiilor pe care președintele le va avea”, „să intre cât mai rapid în funcție, pentru că orice zi pierdută aduce minusuri în viața românilor.”

„Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții mi-aș dori să se fi epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună-credință, astfel încât să mergem mai departe.

PSD rămâne, pe lângă faptul că este cel mai mare partid din Parlament, partidul care își dorește să fie parte a unei soluții. Cu AUR nu formăm guvern, ca să fie clar. Noi am avut de fiecare dată deschidere pentru a găsi soluții.”

Președintele Nicușor Dan a declanșat marți, 23 iunie, consultările de urgență la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat dramatic în Parlament.

Discuțiile au început la ora 13:00 cu delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul consultărilor va fi:

Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Înainte de consultări, Nicușor Dan a cerut partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă”.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a anunțat șeful statului.