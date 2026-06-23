search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, la „Interviurile Adevărul”

Video PSD anunță că este gata să guverneze, însă Grindeanu nu dorește să nominalizeze încă un premier

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 23 iunie, după consultările de la Cotroceni, că social-democrații sunt „gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție”. Acesta a adăugat că PSD nu va forma un guvern cu AUR.

„România are nevoie rapid de un guvern”, spune Grindeanu
Președinele PSD, Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video Facebook/PSD

„România are nevoie rapid de un guvern. De aceea, PSD a înțeles să sprijine și ieri guvernul prezentat în Parlament și tot de aceea am înțeles să venim rapid cu o soluție. PSD l-a anunțat pe președinte că își asumă guvernarea”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că partidul „este gata să formeze un guvern care, în urma discuțiilor pe care președintele le va avea”, „să intre cât mai rapid în funcție, pentru că orice zi pierdută aduce minusuri în viața românilor.”

„Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții mi-aș dori să se fi epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună-credință, astfel încât să mergem mai departe.

PSD rămâne, pe lângă faptul că este cel mai mare partid din Parlament, partidul care își dorește să fie parte a unei soluții. Cu AUR nu formăm guvern, ca să fie clar. Noi am avut de fiecare dată deschidere pentru a găsi soluții.”

Președintele Nicușor Dan a declanșat marți, 23 iunie, consultările de urgență la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat dramatic în Parlament.

Discuțiile au început la ora 13:00 cu delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul consultărilor va fi:

  • Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Înainte de consultări, Nicușor Dan a cerut partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă”.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a anunțat șeful statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
stirileprotv.ro
image
Au început consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după eșecul Veștea. Delegația PSD, prima care se întâlnește cu Nicușor Dan
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
fanatik.ro
image
Toate scenariile pentru următorul Guvern de pe masa lui Nicușor Dan. Liderul PSD Sorin Grindeanu, la un pas să revină la Palatul Victoria
libertatea.ro
image
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Haaland, pe val la Mondial: l-a egalat pe Mbappé. Declarație care surprinde
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Româncă de 40 de ani, înjunghiată mortal de un coleg de muncă, la o fermă de căpșuni din Germania
observatornews.ro
image
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
cancan.ro
image
Pensionarii depun cereri pentru recuperarea CASS la pensie. Casa de Pensii spune cine poate lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Radarul e-SIGUR scoate la iveală un fenomen neașteptat. Zeci de șoferi au oferit aceeași explicație pentru greşelile din trafic
playtech.ro
image
Câți bani trebuie să bage frații Pavăl ca să ia titlul în SuperLiga. În doi ani sunt campioni dacă investesc această sumă
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
digisport.ro
image
Româncă ucisă cu sânge rece la o fermă de căpșuni din Germania. Atacatorul de 25 de ani l-a băgat în spital și pe partenerul ei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul lui Țiriac. Are 2.500 de mp și se află în mijlocul pădurii din Băneasa. Baia e cât un teren de tenis. Luxul e la el acasă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Mirel Rădoi a lăsat fotbalul pentru un meci de padel cu fiul său și doi jucători de la Universitatea Craiova! După partidă, discuțiile au continuat acasă la antrenor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
Noaptea de Sânziene: ritualuri care îți pot schimba viața și îți pot îndeplini cele mai ascunse dorințe
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii încep cea mai bună perioadă din acest an. Ei sunt nativii care își schimbă destinul de la 1 iulie
image
Explozie puternică la cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din lume. Zeci de răniți și numeroase persoane dispărute după incidentul din Qatar

OK! Magazine

image
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”