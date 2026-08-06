România a semnat un acord trilateral cu Bulgaria și Spania pentru protejarea spațiului aerian al NATO

Forțele Aeriene ale României, Bulgariei și Spaniei au semnat un acord tehnic trilateral pentru desfășurarea de operațiuni transfrontaliere de protejare a spațiului aerian al NATO.

Acordul a fost semnat în baza articolului 12 din Acordul dintre Guvernul Bulgariei și Guvernul României din 2021 și creează posibilitatea participării aeronavelor de vânătoare aflate în serviciul de luptă ale unui al treilea stat la operațiunile transfrontaliere de Air Policing, în acest caz Regatul Spaniei, a informat joi Ministerul bulgar al Apărării într-un comunicat.

În cadrul Sistemului Integrat NATO de Apărare Aeriană și Antirachetă (NATINAMDS), forțele declarate de Regatul Spaniei vor putea executa misiuni de patrulare aeriană în spațiul aerian al României, unde sunt în prezent dislocate, precum și, dacă va fi necesar, în spațiul aerian al Bulgariei.

Desfășurarea de misiuni comune ale poliției aeriene împreună cu alte state membre NATO face parte din mecanismele Alianței pentru asigurarea securității spațiului aerian al țărilor de pe Flancul Estic.

Acest lucru contribuie la aprofundarea cooperării dintre aliați în domeniul apărării aeriene și antirachetă și la consolidarea capacităților de apărare colectivă, mai notează instituția.

Acordul este semnat la scurt timp după ce Spania a început o nouă rotație în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană din România. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Apărării Naționale anunța că un detașament al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, format din șapte aeronave F-18M Hornet, trei elicoptere NH-90 și aproximativ 180 de militari, a ajuns la Baza 86 Aeriană Borcea și a preluat misiunile de Poliție Aeriană de la detașamentele italian și britanic.