 Universitatea Craiova a remizat în Finlanda și e favorită la calificare | adevarul.ro
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Universitatea Craiova a remizat în Finlanda și e favorită la calificare

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Campioană a României, Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1 (1-0), cu echipa finlandeză KuPS Kuopio, pe Stadionul Kuopion Keskuskentta din Kuopio, în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League la fotbal.

Oltenii au scos un egal în Finlanda (Foto: sportpictures)
Oltenii au scos un egal în Finlanda (Foto: sportpictures)

Prima ocazie de gol a craiovenilor a fost semnată de Baiaram (min. 15), dar atacantul oltenilor a alunecat în careu în poziție foarte bună. Apoi, Etim (min. 18) a tras din întoarcere de la 16 metri, însă mingea a trecut de puțin pe lângă poartă.

În min. 27, la șutul lui Baiaram mingea a fost respinsă de portar, iar Magassa a fost aproape de autogol, însă a reușit să respingă, în cele din urmă.

Universitatea a deschis scorul în minutul 39, prin Baiaram, din 6 metri, la centrarea lui Rus. KuPS a reacționat și Moreno (min. 41) a șutat peste poartă de la 20 de metri.

Campioana Finlandei a început mai bine partea a doua și a avut o suită de cornere la poarta lui Popescu. Magassa (min. 50) a trimis în bară, iar Moreno (min. 56) a fost blocat salvator de Popescu la 12 metri, la o altă situație bună a gazdelor.

Nordicii au egalat prin nicaraguanul de origine venezueleană Jaime Moreno (min. 72), care a reluat mingea cu capul de la 7 metri, la un corner executat de Tommi Jyry, fost jucător al Petrolului Ploiești.

Universitatea a revenit ân atac în ultimele minute ale meciului, când Teles a avut două șuturi de la distanță (min. 85, 85), dar fără probleme pentru portarul Riihimaki.

În min. 90, ugandezului Calvin Kabuye i s-a făcut rău în careul mic al Universității, fără a fi implicat în vreun duel. Din acest motiv, jocul a fost întrerupt timp de șase minute, jucătorul fiind preluat de ambulanță și transportat la spital.

Universitatea Craiova a dominat pe final de meci (Foto: sportpictures)
Universitatea Craiova a dominat pe final de meci (Foto: sportpictures)

Campioana României are prima șansă de calificare în faza următoare.

Returul se va disputa în 13 august, de la 20.00. Învingătoarea din această „dublă” va accede în Play-Off-ul de calificare din Europa League, în timp ce învinsa va continua în Conference League. În cazul unui succes cu finlandezii, Universitatea Craiova va da peste perdanta din meciul dintre Ararat Armenia (Armenia) - NK Celje (Slovenia), care va avea loc în turul 3 al preliminariilor Ligii Campionilor. Sorții au fost favorabili fiindcă ceilalți posibili adversari s-ar fi ales dintre dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie, St. Truidense sau Trabzonspor.

Dacă nu trece de KuPS, Craiova va juca în Conference League cu învinsa din disputa Shamrock Rovers (Irlanda) – Egnatia (Albania).

KuPS Kuopio - Universitatea Craiova 1-1 (0-1)

KUOPIO (6 august 2026) * Stadion: Kuopion Keskuskentta * Arbitru: Ondrej Berka * Arbitri asistenți: Matej Vlcek, Kamil Hajek * Arbitrul nr. 4: Pavel Orel (toți din Cehia) * Arbitrul video: Andre Narciso (Portugalia) * Arbitrul asistent video: Karel Roucek (Cehia)

Au marcat: Jaime Moreno (min. 72), respectiv Ștefan Baiaram (min. 39).

Cartonașe galbene: Antwi (min. 36), Rus (min. 68), Heiskanen (min. 88).

KuPS Kuopio: 12. Hemmo Riihimaki - 29. Akseli Puukko (19. Calvin Kabuye, 60), 28. Brahima Magassa, 4. Kasim Adams Nuhu, 25. Clinton Antwi (cpt. / 3. Saku Heiskanen, 83) - 10. Valentin Gasc (6. Saku Savolainen, 60), 22. Saikou Touray - 21. Joslyn Luyeye-Lutumba (17. Arttu Heinonen, 73), 16. Tommi Jyry, 24. Bob Nii Armah (20. Piotr Parzyszek, 60) - 11. Jaime Moreno.

Rezerve neutilizate: 37. Kasperi Silen - 13. Niilo Kujasalo, 23. Arttu Lotjonen, 33. Taneli Hamalainen.

Antrenor: Miika Nuutinen.

Universitatea Craiova: 21. Laurențiu Popescu - 28. Adrian Rus, 24. Nikola Stevanovic, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 59), 5. Anzor Mekvabișvili (8. Tudor Băluță, 90+5), 11. Nicușor Bancu (cpt.) - 12. Monday Etim (19. Heriberto Tavares, 73), 7. Steven Nsimba (9. Assad Al Hamlawi, 59), 10. Ștefan Baiaram (30. David Matei, 59).

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 3. Oleksandr Romanciuk, 4. Alexandru Crețu, 18. Mihnea Rădulescu, 22. Simon Elisor, 29. Luca Băsceanu.

Antrenor: Filipe Coelho.

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