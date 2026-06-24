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SURSE Bolojan, Fritz și Kelemen merg la Cotroceni pentru o nouă discuție cu Nicușor Dan. Planul pentru rezolvarea crizei politice

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, sunt așteptați miercuri la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de discuții cu șeful statului, Nicușor Dan, potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”.

Kelemen Hunor, Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Sorin Grindeau fac declarații de presă
Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Ilie Bolojan merg la Palatul Cotroceni. FOTO: Inquam Photos

Întâlnirea are loc în condițiile în care USR a avansat o nouă propunere pentru depășirea crizei politice. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, soluția avută în vedere presupune o rotație între două formule de guvernare minoritară, una formată din PNL, USR și UDMR, iar cealaltă reprezentată de un cabinet monocolor PSD.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: preşedintele Nicuşor Dan spune ‘nu cu AUR’, USR spune ‘nu pentru guvern PSD’, PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziţie. Şi atunci soluţia care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entităţi presupune, în viziunea noastră, o rotaţie a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR şi guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuţie pe care noi l-am propus, ca o soluţie raportat la situaţia în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluţie ideală, dar este o soluţie raportată la realităţile politice”, a precizat Miruţă.

De asemenea, Miruță a subliniat că USR nu va vota în favoarea învestirii unui guvern PSD, care să nu aibă un mandat limitat. 

„Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituţiile statului. Nu poţi să propui o soluţie împotriva acceptabilităţii sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliţie, a votat moţiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem ‘luaţi, PSD, ţara pe mână, că nu ştiu cine a obosit’. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da ţara complet pe mâna Partidului Social Democrat”, a afirmat ministrul.

Grindeanu este oficial propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru

Biroul Permanent Național al PSD a decis să îl susțină pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier. Social-democrații au stabilit că nu vor susține un guvern minoritar.

„Românii nu cer concedieri în sectorul public şi să îmbrace acele concedieri sub o mantie de aceasta de reformă. Eu, dacă voi primi nominalizarea, evident că voi prezenta pe scurt lucrurile pe care doresc să le fac. Toate celelalte legate de companii de stat, legate de administraţie şi centrală şi locală, evident că le vom detalia odată cu intrarea la guvernare”, a transmis Sorin Grindeanu, la finalul ședinței.

Grindeanu a dezvăluit și care va fi echipa care va negocia cu celelalte partide în vederea încheierii unui acord pentru susţinerea parlamentară a unui Guvern PSD.

Începând de astăzi, colegii care au fost mandataţi vor începe să ia legătura cu ceilalţi colegi (din celelalte partide parlamentare - n.r.). Am votat trei colegi în Biroul Permanent Naţional - liderul de grup de la Cameră, Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

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