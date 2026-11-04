Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere. Cinci revin în funcții

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 4 noiembrie, numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei și Investițiilor și Proiectelor Europene.

Luca Niculescu Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

Este vorba despre nouă secretari de stat, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial.

Noile numiri sunt:

Ioan Cristian Șologon - la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ionuț Cristian Săvoiu - la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Gheorghița Daniela Barbu - la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Silviu Nicu Macovei - la Ministerul Afacerilor Interne

Aurel Dragoș Drăghescu (PSD Gorj) - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Vlad Ștefan Niculae - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Pavel Casian Nițulescu - la Ministerul Energiei

Laurențiu Viorel Gîdei - la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Cristina Breșug - la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ea a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Economie în septembrie 2025.

Cinci secretari de stat - Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei - se întorc la ministerele din care și-au dat demisia în aprilie, odată cu ieșirea PSD de la guvernare.

La finalul lui octombrie, Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), acesta a ajuns în centrul unei controverse după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a contestat legalitatea numirii și a acuzat că Executivul a fost „capturat”.

De asemenea, Oleg Ungureanu, fost consul general al României la Lyon, a fost numit în funcția de șef al Cancelariei premierului. Potrivit unor surse guvernamentale ale Agerpres, între alte atribuţii, şeful Cancelariei premierului se va ocupa în continuare şi coordonarea programului SAFE.

În 23 aprilie 2026, miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Social-democrații dețineau atunci șase portofolii: Transporturi, Agricultură, Energie, Sănătate, Justiție și Muncă. Și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a anunțat demisia.