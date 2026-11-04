 Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere. Cinci revin în funcții | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul Luca Niculescu a numit nouă secretari de stat în șapte ministere. Cinci revin în funcții

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri, 4 noiembrie, numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei și Investițiilor și Proiectelor Europene.

Luca Niculescu
Luca Niculescu Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

Este vorba despre nouă secretari de stat, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial.

Noile numiri sunt:

  • Ioan Cristian Șologon - la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  • Ionuț Cristian Săvoiu - la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  • Gheorghița Daniela Barbu - la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
  • Silviu Nicu Macovei - la Ministerul Afacerilor Interne
  • Aurel Dragoș Drăghescu (PSD Gorj) - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  • Vlad Ștefan Niculae - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  • Pavel Casian Nițulescu - la Ministerul Energiei
  • Laurențiu Viorel Gîdei - la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
  • Cristina Breșug - la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ea a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Economie în septembrie 2025.

Cinci secretari de stat - Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu și Laurențiu Viorel Gîdei - se întorc la ministerele din care și-au dat demisia în aprilie, odată cu ieșirea PSD de la guvernare.

La finalul lui octombrie, Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

Magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), acesta a ajuns în centrul unei controverse după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a contestat legalitatea numirii și a acuzat că Executivul a fost „capturat”.

De asemenea, Oleg Ungureanu, fost consul general al României la Lyon, a fost numit în funcția de șef al Cancelariei premierului. Potrivit unor surse guvernamentale ale Agerpres, între alte atribuţii, şeful Cancelariei premierului se va ocupa în continuare şi coordonarea programului SAFE.

În 23 aprilie 2026, miniștrii PSD și-au depus demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Social-democrații dețineau atunci șase portofolii: Transporturi, Agricultură, Energie, Sănătate, Justiție și Muncă. Și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a anunțat demisia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
digi24.ro
image
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
stirileprotv.ro
image
Deputatul Ionuț Stroe, fostul purtător de cuvânt al PNL, care a apărut în lenjerie intimă la televizor pe vremea când era ministru, a fost surprins de Gândul la salonul de manichiură. Parlamentarul a chiulit de la muncă pentru programarea de la cosmetică
gandul.ro
image
Pleacă sau rămân militarii americani în România? Ce a aflat ministrul de Externe de la omul lui Trump de la Pentagon
mediafax.ro
image
Galerie foto. Cum a trăit soția lui Răzvan Marin meciul nebun cu Real Madrid din Champions League
fanatik.ro
image
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
libertatea.ro
image
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
digisport.ro
image
Un celebru TikToker, tatăl a 5 copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Copilul de 11 ani al unui influencer din România și-a cumpărat pistol de pe internet: „Eu nu știam. Nu l-au întrebat câți ani are”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Expert în Resurse Umane: Cele mai multe angajări, prin recomandări. Cele clasice sunt blocate
observatornews.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
cancan.ro
image
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
playtech.ro
image
Popescu, Sava sau Isenko? Care e cel mai bun dintre cei trei super-portari ai Universităţii Craiova
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
Adio! Soțul câștigă 30.000.000 de euro pe an, dar și-a luat copiii și a plecat din țară: "Sper să rămân aici"
digisport.ro
image
Sorin Bontea, adevărul despre relația cu Cătălin Scărlătescu: „Nu vorbesc cu el vreo trei zile”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în America. Premiere istorice după alegeri
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Prima echipă calificată în finala Asia Express „Drumul Mătăsii”. Gabi Toje, șocat: „A căzut cerul pe mine”
click.ro
image
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan
click.ro
image
Un celebru TikToker, tatăl a 5 copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Ultimele sale cuvinte
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Imaginea tristeții. Prințul William și fiul lui cel mare, George, fotografiați cu amărăciunea pe chip, chiar în public
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihaela Runceanu, ultima convorbire cu părinții. Telefonul care s-a încheiat tragic
image
Prima echipă calificată în finala Asia Express „Drumul Mătăsii”. Gabi Toje, șocat: „A căzut cerul pe mine”

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp