Cine este Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului. Numirea sa a stârnit controverse: „A sunat și a capturat și Guvernul”

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), acesta a ajuns în centrul unei controverse după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a contestat legalitatea numirii și a acuzat că Executivul a fost „capturat”.

Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului Foto: FB

Decizia a fost publicată joi seară, 29 octombrie, în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 2 noiembrie 2026.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia semnată de premier.

USR contestă numirea lui Gabriel-Ciprian Ene

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat numirea, susținând că aceasta ridică probleme atât politice, cât și juridice.

„Lia a sunat și a capturat și Guvernul! Și-a pus omul baron la SGG! (...) Ene vine de la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți, adică exact din locul unde se judecă actele Guvernului. Aceeași Înaltă Curte a ținut suspendate, la cererea PSD, 11 hotărâri ale guvernării trecute. Acum nu mai e nevoie de procese, pentru că omul instanței stă direct în Guvern”, a afirmat parlamentarul.

Dimitriu susține că numirea ar fi ilegală dacă Gabriel-Ciprian Ene își păstrează statutul de magistrat-asistent.

„Curtea Constituțională a interzis de mult judecătorilor și procurorilor funcțiile din Executiv, iar Legea 303/2022 le interzice și magistraților-asistenți orice altă funcție publică”, a declarat deputatul USR.

Acesta a lansat și un atac la adresa celor pe care îi consideră responsabili de situație, făcând o paralelă cu încercările fostului lider PSD Liviu Dragnea de a influența sistemul judiciar.

„Liviu Dragnea s-a chinuit ani de zile să pună mâna pe justiție. Urmașii lui au aflat că e mult mai simplu invers: o lași pe justiție să pună mâna pe Guvern”, a acuzat Alexandru Dimitriu.

Cine este Gabriel-Ciprian Ene

Originar din județul Buzău, Gabriel-Ciprian Ene are experiență atât în domeniul juridic, cât și în politică. Înainte de a ajunge magistrat-asistent la ÎCCJ, acesta a profesat ca avocat în Baroul Buzău și a lucrat în cadrul unei societăți de avocatură din București.

Potrivit informațiilor publicate în presa centrală, Ene este magistrat-asistent-șef al Secției de contencios administrativ și fiscal a instanței supreme.

Cariera sa include și funcții politice. În perioada 2012-2013, a fost președintele organizației municipale a PDL Buzău, iar după fuziunea dintre PDL și PNL a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al organizației municipale a liberalilor.

Gabriel-Ciprian Ene este soțul unei deputate PSD

Noul secretar general al Guvernului este căsătorit cu Gabriela Corina Ene, deputată PSD de Bihor și fost primar al comunei Căbești din același județ.

Potrivit declarației sale de avere, Gabriel-Ciprian Ene deține mai multe proprietăți în județul Buzău, printre care un teren intravilan de peste 1.000 de metri pătrați, un teren agricol de aproximativ 4,5 hectare și un apartament. Împreună cu soția sa, acesta deține și două proprietăți în județul Bihor.

Ce atribuții are secretarul general al Guvernului

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului. Secretariatul General al Guvernului (SGG) asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern.

Instituția are atribuții și în coordonarea sau administrarea unor agenții și companii de stat, printre care Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

De asemenea, în sfera de responsabilitate a SGG se află companii strategice din sectorul energetic, precum Transelectrica și Transgaz.

Prin urmare, funcția de secretar general al Guvernului reprezintă una dintre cele mai importante poziții administrative din aparatul Executivului, titularul acesteia având un rol esențial în coordonarea activității guvernamentale.