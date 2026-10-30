 Cine este Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului. Numirea sa a stârnit controverse: „A sunat și a capturat și Guvernul” | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cine este Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului. Numirea sa a stârnit controverse: „A sunat și a capturat și Guvernul”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), acesta a ajuns în centrul unei controverse după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a contestat legalitatea numirii și a acuzat că Executivul a fost „capturat”.

Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului
Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului Foto: FB

Decizia a fost publicată joi seară, 29 octombrie, în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 2 noiembrie 2026.

„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată în decizia semnată de premier.

USR contestă numirea lui Gabriel-Ciprian Ene

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat numirea, susținând că aceasta ridică probleme atât politice, cât și juridice.

„Lia a sunat și a capturat și Guvernul! Și-a pus omul baron la SGG! (...) Ene vine de la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți, adică exact din locul unde se judecă actele Guvernului. Aceeași Înaltă Curte a ținut suspendate, la cererea PSD, 11 hotărâri ale guvernării trecute. Acum nu mai e nevoie de procese, pentru că omul instanței stă direct în Guvern”, a afirmat parlamentarul.

Dimitriu susține că numirea ar fi ilegală dacă Gabriel-Ciprian Ene își păstrează statutul de magistrat-asistent.

„Curtea Constituțională a interzis de mult judecătorilor și procurorilor funcțiile din Executiv, iar Legea 303/2022 le interzice și magistraților-asistenți orice altă funcție publică”, a declarat deputatul USR.

Acesta a lansat și un atac la adresa celor pe care îi consideră responsabili de situație, făcând o paralelă cu încercările fostului lider PSD Liviu Dragnea de a influența sistemul judiciar.

„Liviu Dragnea s-a chinuit ani de zile să pună mâna pe justiție. Urmașii lui au aflat că e mult mai simplu invers: o lași pe justiție să pună mâna pe Guvern”, a acuzat Alexandru Dimitriu.

Cine este Gabriel-Ciprian Ene

Originar din județul Buzău, Gabriel-Ciprian Ene are experiență atât în domeniul juridic, cât și în politică. Înainte de a ajunge magistrat-asistent la ÎCCJ, acesta a profesat ca avocat în Baroul Buzău și a lucrat în cadrul unei societăți de avocatură din București.

Potrivit informațiilor publicate în presa centrală, Ene este magistrat-asistent-șef al Secției de contencios administrativ și fiscal a instanței supreme.

Cariera sa include și funcții politice. În perioada 2012-2013, a fost președintele organizației municipale a PDL Buzău, iar după fuziunea dintre PDL și PNL a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al organizației municipale a liberalilor.

Gabriel-Ciprian Ene este soțul unei deputate PSD

Noul secretar general al Guvernului este căsătorit cu Gabriela Corina Ene, deputată PSD de Bihor și fost primar al comunei Căbești din același județ.

Potrivit declarației sale de avere, Gabriel-Ciprian Ene deține mai multe proprietăți în județul Buzău, printre care un teren intravilan de peste 1.000 de metri pătrați, un teren agricol de aproximativ 4,5 hectare și un apartament. Împreună cu soția sa, acesta deține și două proprietăți în județul Bihor.

Ce atribuții are secretarul general al Guvernului

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului. Secretariatul General al Guvernului (SGG) asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern.

Instituția are atribuții și în coordonarea sau administrarea unor agenții și companii de stat, printre care Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

De asemenea, în sfera de responsabilitate a SGG se află companii strategice din sectorul energetic, precum Transelectrica și Transgaz.

Prin urmare, funcția de secretar general al Guvernului reprezintă una dintre cele mai importante poziții administrative din aparatul Executivului, titularul acesteia având un rol esențial în coordonarea activității guvernamentale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
digi24.ro
image
Sir Patrick Stewart a murit la 86 de ani. Căpitanul din „Star Trek
stirileprotv.ro
image
SURSE: Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armament. Vor fi verificate contractele pe SAFE, angajate de Guvernul Bolojan. Ordinul a fost semnat astăzi de ministrul Radu Oprea
gandul.ro
image
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
mediafax.ro
image
Cronica lui Marius Mitran după ce Craiova n-a reușit să câștige cu Voluntari în Cupă: „Știința o așteaptă pe Dinamo”
fanatik.ro
image
România se oferă să împartă cu SUA costurile pentru menținerea soldaților americani în țară, spune ministrul de Externe: „Statele Unite vor fi sensibilizate de argumentele noastre”
libertatea.ro
image
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită să-i sperie pe membri, pentru ca SUA s-o impună pe Lana Nusseibeh
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
digisport.ro
image
Ce se ascunde în pliculețul de ceai? Studiul care ar putea schimba felul în care îți prepari băutura preferată
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cu cât vinde un fermier porcii de 120 de kilograme. "Putem să le dăm şi la sfert"
observatornews.ro
image
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
cancan.ro
image
Țara în care românii trebuie să muncească doar 5 ani ca să ia pensie. Și salariile sunt de 4 ori mai mari
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Decizie surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf! Ce s-a întâmplat la scurt timp după Gloria Bistrița – FCSB 1-0
fanatik.ro
image
Județul din România care a fost inclus în Top 100 al unui prestigios clasament internațional de turism. A fost propulsat de gastronomia, meșteșugurile și tradițiile locale
ziare.com
image
Anamaria Prodan s-a retras! Surpriză de proporții, după decizia definitivă a instanței în procesul cu Reghecampf
digisport.ro
image
Broccoli, mai sănătos dacă respecți acest truc? Ce trebuie să faci înainte de gătirea acestuia
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie în acest an. Decizie oficială de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Care e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva”
click.ro
image
Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț
click.ro
image
Codruța Filip, apariție îndrăzneață la petrecerea VIVA! Andreea Marin, Cătălin Botezatu și Geanina Ilieș au impresionat cu ținutele lor
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Robert Tudor, pus la zid după ce s-a aflat cât ar costa casa sa! Cum le-a răspuns magicianul celor care îl întreabă de unde are bani: „Mai trebuie să mă justific?”
image
Care e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva”

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară