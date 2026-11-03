 România și Turcia, schimburi comerciale de aproape 13 miliarde de dolari în 2025. Luca Niculescu: „Ne propunem să creștem investițiile” | adevarul.ro
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Video România și Turcia, schimburi comerciale de aproape 13 miliarde de dolari în 2025. Luca Niculescu: „Ne propunem să creștem investițiile”

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Relațiile economice dintre România și Turcia au continuat să se dezvolte, schimburile comerciale dintre cele două state ajungând la aproape 13 miliarde de dolari în 2025. Cifra a fost evidențiată de premierul României, Luca Niculescu, la evenimentul organizat de Ziua Națională a Republicii Turcia, unde a vorbit despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Șeful Guvernului a subliniat importanța cooperării economice, a investițiilor și a implicării companiilor turcești în proiecte majore din România, în domenii precum infrastructura, energia, transporturile și producția.

„Dimensiunea economică reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai relației dintre țările noastre. Schimburile economico-comerciale foarte mari, care au atins aproape 13 miliarde de dolari în 2025, confirmă dinamismul acestei cooperări”, a declarat premierul.

Acesta a arătat că România își dorește nu doar menținerea investițiilor turcești, ci și o prezență mai consistentă a companiilor românești pe piața din Turcia.

„Ne propunem, de asemenea, să lucrăm pentru a crește investițiile și pentru a crește prezența companiilor românești în Turcia”, a afirmat Luca Niculescu.

Cooperare în domeniul apărării și susținerea parcursului european al Turciei

În discursul său, premierul a evidențiat și importanța colaborării în domeniul Apărării, inclusiv prin proiecte comune de modernizare a forțelor armate și de dezvoltare a industriei de profil. Totodată, a reafirmat sprijinul României pentru aprofundarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Turcia, stat candidat la aderare.

„România rămâne un susținător ferm al aprofundării dialogului și al cooperării dintre Uniunea Europeană și Turcia”, a transmis oficialul.

Un alt punct al discursului l-au reprezentat comunitățile românească din Turcia și turcă și tătară din România, despre care premierul a spus că sunt o expresie a legăturilor construite între cele două popoare de-a lungul generațiilor.

„Dincolo de cooperarea strategică și economică, relația dintre România și Turcia își găsește adevărata forță în legăturile dintre oameni, cultivate de-a lungul generațiilor”, a declarat acesta.

Luca Niculescu a mulțumit ambasadorului Turciei și familiei sale pentru contribuția la consolidarea relațiilor bilaterale și a transmis felicitări cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Turcia, urând poporului turc pace, prosperitate și succes.

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