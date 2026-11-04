Grindeanu a intrat deja în conflict cu un ministru tehnocrat. Suspiciuni de „bolojenism” SURSE

Liderul PSD Sorin Grindeanu este într-un conflict mocnit cu unul dintre miniștrii esențiali din Guvernul Niculescu, susțin surse politice pentru Adevărul. Disputa din interiorul guvernului ar putea provoca o nouă criză politică, la mai puțin de o lună de la instalarea Cabinetului Niculescu.

Sorin Grindeanu s-a supărat pe ministrul Nazare Foto: Mediafax

Ministrul care a provocat nemulțumirea PSD este Alexandru Nazare, titularul de la Finanțe, susțin sursele citate. În primă fază, Nazare a refuzat să ia parte la campanie de critici lansată de PSD la adresa fostului premier Ilie Bolojan. În timp ce Sorin Grindeanu l-a acuzat public pe Ilie Bolojan că a măsluit cifrele deficitului bugetar, Nazare a declarat contrariul: că datele prezentate de România în fața creditorilor internaționali sunt cele corecte.

Liderii PSD se așteptau ca Alexandru Nazare să fie de partea lor, în condițiile în care actualul ministru de Finanțe a fost girat de președintele Nicușor Dan. De asemenea, Nazare a fost pe lista de miniștri propusă de Adrian Veștea, unul dintre liberalii apropiați de PSD.

Acum, Nazare e privit de miniștrii PSD cu suspiciune. „Ne întrebăm dacă nu cumva e omul lui Bolojan, mai ales că Bolojan și l-a dorit ministru de Finanțe în 2025”, susține unul dintre liderii social-democrați.

De partea cealaltă, apropiații lui Ilie Bolojan din PNL susțin că fostul premier are o relație rece cu actualul ministru de Finanțe, dar că îl apreciază pentru munca depusă în guvern.

Un alt motiv de dispută între PSD și Alexandru Nazare e majorarea pensiilor. Atât premierul Luca Niculescu, cât și liderul PSD Sorin Grindeanu vor un procent cât mai mare pentru pensionari începând cu ianuarie 2027, însă Alexandru Nazare i-a întrebat la fiecare discuție: “De unde bani?”.

Ministrul de Finanțe i-a transmis premierului Niculescu că România nu poate crește anul viitor și pensiile, și salariile bugetarilor, iar în același timp să scadă deficitul până spre 5%, cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene. Liderii PSD așteaptă în acest moment mai multe simulări de la Alexandru Nazare pe creșterea pensiilor, cu procente cuprinse între 5% și 7,3%, susțin surse guvernamentale.

Acuzațiile lui Grindeanu

Amintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat măsurile economice adoptate de Guvern, susținând că acestea au dus la scăderea nivelului de trai și au pus presiune pe firmele românești, fără să reducă problemele bugetare.

Liderul social-democrat a reclamat existența unor facturi neachitate și menținerea unui deficit bugetar ridicat. Totodată, a anunțat că miniștrii PSD vor prezenta săptămâna viitoare un set de măsuri concrete pentru mai multe domenii, printre care sănătatea, agricultura, infrastructura și economia.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza”, a acuzat Grindeanu.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități șistabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește. Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate. Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB. Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc”, a reacționat Bolojan pe Facebook.