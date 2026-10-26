 Oleg Ungureanu, fost consul general la Lyon, a fost numit șef al Cancelariei premierului | adevarul.ro
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Oleg Ungureanu, fost consul general la Lyon, a fost numit șef al Cancelariei premierului

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Oleg Ungureanu, fost consul general al României la Lyon, a fost numit luni, 26 octombrie, în funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului Luca Niculescu, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului.

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Foto: Facebook/Oleg Ungureanu

Potrivit unor surse guvernamentale ale Agerpres, între alte atribuţii, şeful Cancelariei premierului se va ocupa în continuare şi coordonarea programului SAFE.

Oleg Ungureanu a fost rechemat vineri, 23 octombrie, din funcția de consul general și șef al Consulatului General al României la Lyon.

„Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză. Domnul Oleg Ungureanu a fost numit în această funcție prin HG nr. 687/2023”, a transmis Guvernul.

Potrivit Digi24, Oleg Ungureanu a absolvit Universitatea din Cernăuți, iar, înainte de a fi numit consul general, a acumulat o experiență vastă în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

În timpul mandatului său la Lyon, s-a ocupat îndeaproape de relațiile diplomatice și culturale cu comunitatea românească și autoritățile locale din regiune.

Ungureanu a activat în cadrul diplomației la Paris și Bruxelles.

Cotidianul scrie că, potrivit ultimei declarații de avere, publicate în 2024, Oleg Ungureanu are un teren intravilan de 450 mp în Măgurele și un apartament de 73 mp în București.

Acesta mai nota în 2024 că are un Audi Q2 fabricat în 2022. Acesta mai declarat și trei conturi în bancă. Trei dintre ele cu sume modeste, iar al patrulea cu 12.400 de euro.

În 2024, Oleg Ungureanu declara venituri de 41.700 de euro și 22.300 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe. Soția sa încasa la acel moment un venit anual de 57.000 de euro de la Comisia Europeană.

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