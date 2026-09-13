Cătălin Predoiu a participat, duminică, la ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România. Ministrul de Interne a vorbit despre evoluția pompierilor, noile riscuri și necesitatea dotării cu tehnologii antidronă.

Cătălin Predoiu a participat, duminică, la ceremonia dedicată Zilei Pompierilor Foto: mai.gov.ro

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat duminică, 13 septembrie, la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor Pompieri din București, cu prilejul împlinirii a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, transmite Ministerul de Interne.

La eveniment au fost prezenți secretarul de stat Raed Arafat, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, șefii armelor din MAI, veterani și reprezentanți ai instituțiilor partenere.

În discursul său, Predoiu a subliniat curajul și sacrificiul pompierilor, precum și rolul acestora în protejarea cetățenilor.

„Nu sunt vorbe goale. Sunt vorbe pe care le spun întotdeauna din inimă, pentru că profesia dumneavoastră face parte dintr-un grup restrâns de profesii de elită, unite prin câteva lucruri: generozitate, curaj, disponibilitatea de a-ți sacrifica viața pentru semenii tăi și pentru tricolor”, a declarat ministrul.

Predoiu a vorbit și despre semnificația Bătăliei din Dealul Spirii și despre felul în care aceasta a influențat identitatea armei pompierilor.

„Aniversăm astăzi 178 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, care a fost piatra de temelie, emoțională și istorică, a armei dumneavoastră și care i-a marcat, ca un ADN, caracterul. Acest caracter s-a regăsit de-a lungul timpului în tot ceea ce ați făcut și a înscris în memoria neamului gesturi de sacrificiu, de eroism și de curaj, fără calcule, fără ezitări, fără egoisme”, a spus Cătălin Predoiu.

1/4 Ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România Foto: mai.gov

Ministrul de Interne: „Dotarea și organizarea (...) reprezintă astăzi un model în Europa”

Cătălin Predoiu a evidențiat și transformările din perioada recentă, inclusiv integrarea pompierilor în Sistemul Național pentru Situații de Urgență și dezvoltarea dotărilor.

„Această integrare a multiplicat rezultatele acțiunilor și eforturilor dumneavoastră, a micșorat riscurile în caz de intervenție, a scurtat timpii de intervenție și a crescut șansele de supraviețuire ale celor pentru care desfășurați aceste operațiuni de salvare, în fiecare misiune, alături de paramedici, de ambulanțieri, de experți tehnici, de piloți”, a afirmat ministrul.

Predoiu a menționat și rolul lui Raed Arafat în dezvoltarea acestei viziuni, precum și importanța fondurilor europene pentru dotări.

„Spun acest lucru și pentru cei care își mai exprimă, ici-colo, scepticismul cu privire la calea noastră europeană și euroatlantică. Fără această cale, aceste dotări nu ar fi fost posibile într-un timp atât de scurt și cu eforturi combinate, nu numai din contribuțiile, taxele și impozitele cetățenilor noștri, ci și cu fonduri venite din Uniunea Europeană și prin alte tipuri de programe”, a declarat el.

Potrivit ministrului, dotarea și organizarea structurilor pentru situații de urgență au ajuns la un nivel important în Europa.

„Dotarea și organizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă astăzi un model în Europa. Acest model este studiat la nivelul structurilor europene și al unor structuri NATO dedicate gestionării acestor tipuri de riscuri, iar metodele noastre sunt avute în vedere și de alte țări din Europa”, a spus Predoiu.

Dronele, printre noile riscuri

Predoiu a atras atenția asupra noilor tipuri de riscuri cu care se confruntă structurile de intervenție, enumerând dronele, incendiile de mare amploare, incendiile de pădure, dezastrele naturale și inundațiile.

„Vedem semnele acestor noi provocări: drone, incendii de mare anvergură, pe suprafețe extinse, incendii de pădure combinate cu dezastre naturale, inundații. Le vedem în alte părți ale lumii, le-am văzut și în țară, în anumite proporții, acolo unde ați intervenit de fiecare dată cu promptitudine”, a spus el.

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Ministrul a menționat și intervențiile pompierilor români în Franța, Grecia și Serbia, afirmând că aceștia au reprezentat România și au consolidat prestigiul țării.

„Ați fost bine primiți, ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre prin ceea ce ați făcut. Ați legat prietenii, ați întărit prietenia acestor popoare față de România. Și asta nu este puțin lucru”, a declarat Predoiu.

În ceea ce privește dronele, ministrul a spus că este nevoie de măsuri legislative și de tehnologii specifice.

„Acest lucru reclamă, mai departe, un efort și din partea Parlamentului, de a adopta o legislație adaptată acestei noi provocări și care să stabilească responsabilități clare. Este nevoie și de intervenții din partea Guvernului pentru procurarea tehnologiilor necesare și pentru echiparea structurilor de intervenție cu tehnologii antidronă, care să permită intervenția în situații de urgență cu riscuri cât mai mici și cu eficiență cât mai mare”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Peste 400.000 de intervenții în situații de urgență în acest an

Predoiu a mai spus că este necesară continuarea digitalizării și concentrarea eforturilor în centre regionale.

„O vom face astfel încât să multiplicăm eficiența armei dumneavoastră, să vă protejăm viața, să creștem șansele de reușită în astfel de intervenții și nivelul de siguranță”, a declarat ministrul.

La finalul discursului, Predoiu a menționat numărul intervențiilor desfășurate în acest an și a mulțumit pompierilor pentru activitatea lor.

„Pentru toate aceste lucruri, și mai vechi din istoria armei dumneavoastră, și mai recente, pentru ceea ce ați făcut ieri și pentru ceea ce faceți astăzi, pentru cele peste 400.000 de intervenții în situații de urgență din acest an și pentru miile de vieți salvate an de an, cu toată recunoștința, vă mulțumesc în calitate de viceprim-ministru al Guvernului României și de ministru al Afacerilor Interne”, a spus Predoiu.

Nicușor Dan: „Riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, la rândul său, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor.

Șeful statului a vorbit despre rolul pompierilor în gestionarea situațiilor de urgență și despre diversificarea riscurilor.

„Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

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Președintele a subliniat rolul pompierilor în aceste situații și a evidențiat participarea lor la misiuni internaționale.

„Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a susținut și necesitatea dezvoltării unei culturi moderne a rezilienței și a pregătirii populației pentru situații de criză.

„România are nevoie de o cultură modernă a rezilienței. Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie”, a afirmat președintele.

Președintele a pledat totodată pentru continuarea investițiilor în pregătire, infrastructură și tehnologie.

„Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne”, a mai transmis Nicușor Dan.