 Predoiu, mesaj de Ziua Pompierilor: „Ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre”. Mesajul președintelui Nicușor Dan | adevarul.ro
search
Duminică, 13 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Predoiu, mesaj de Ziua Pompierilor: „Ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre”. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cătălin Predoiu a participat, duminică, la ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România. Ministrul de Interne a vorbit despre evoluția pompierilor, noile riscuri și necesitatea dotării cu tehnologii antidronă.

Cătălin Predoiu Raed Arafat
Cătălin Predoiu a participat, duminică, la ceremonia dedicată Zilei Pompierilor Foto: mai.gov.ro

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat duminică, 13 septembrie, la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor Pompieri din București, cu prilejul împlinirii a 178 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, transmite Ministerul de Interne.

La eveniment au fost prezenți secretarul de stat Raed Arafat, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, șefii armelor din MAI, veterani și reprezentanți ai instituțiilor partenere.

În discursul său, Predoiu a subliniat curajul și sacrificiul pompierilor, precum și rolul acestora în protejarea cetățenilor.

„Nu sunt vorbe goale. Sunt vorbe pe care le spun întotdeauna din inimă, pentru că profesia dumneavoastră face parte dintr-un grup restrâns de profesii de elită, unite prin câteva lucruri: generozitate, curaj, disponibilitatea de a-ți sacrifica viața pentru semenii tăi și pentru tricolor”, a declarat ministrul.

Predoiu a vorbit și despre semnificația Bătăliei din Dealul Spirii și despre felul în care aceasta a influențat identitatea armei pompierilor.

„Aniversăm astăzi 178 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, care a fost piatra de temelie, emoțională și istorică, a armei dumneavoastră și care i-a marcat, ca un ADN, caracterul. Acest caracter s-a regăsit de-a lungul timpului în tot ceea ce ați făcut și a înscris în memoria neamului gesturi de sacrificiu, de eroism și de curaj, fără calcule, fără ezitări, fără egoisme”, a spus Cătălin Predoiu.

Ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România
1/4
Ceremonia dedicată Zilei Pompierilor din România Foto: mai.gov

Ministrul de Interne: „Dotarea și organizarea (...) reprezintă astăzi un model în Europa”

Cătălin Predoiu a evidențiat și transformările din perioada recentă, inclusiv integrarea pompierilor în Sistemul Național pentru Situații de Urgență și dezvoltarea dotărilor.

„Această integrare a multiplicat rezultatele acțiunilor și eforturilor dumneavoastră, a micșorat riscurile în caz de intervenție, a scurtat timpii de intervenție și a crescut șansele de supraviețuire ale celor pentru care desfășurați aceste operațiuni de salvare, în fiecare misiune, alături de paramedici, de ambulanțieri, de experți tehnici, de piloți”, a afirmat ministrul.

Predoiu a menționat și rolul lui Raed Arafat în dezvoltarea acestei viziuni, precum și importanța fondurilor europene pentru dotări.

„Spun acest lucru și pentru cei care își mai exprimă, ici-colo, scepticismul cu privire la calea noastră europeană și euroatlantică. Fără această cale, aceste dotări nu ar fi fost posibile într-un timp atât de scurt și cu eforturi combinate, nu numai din contribuțiile, taxele și impozitele cetățenilor noștri, ci și cu fonduri venite din Uniunea Europeană și prin alte tipuri de programe”, a declarat el.

Potrivit ministrului, dotarea și organizarea structurilor pentru situații de urgență au ajuns la un nivel important în Europa.

„Dotarea și organizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă astăzi un model în Europa. Acest model este studiat la nivelul structurilor europene și al unor structuri NATO dedicate gestionării acestor tipuri de riscuri, iar metodele noastre sunt avute în vedere și de alte țări din Europa”, a spus Predoiu.

Dronele, printre noile riscuri

Predoiu a atras atenția asupra noilor tipuri de riscuri cu care se confruntă structurile de intervenție, enumerând dronele, incendiile de mare amploare, incendiile de pădure, dezastrele naturale și inundațiile.

„Vedem semnele acestor noi provocări: drone, incendii de mare anvergură, pe suprafețe extinse, incendii de pădure combinate cu dezastre naturale, inundații. Le vedem în alte părți ale lumii, le-am văzut și în țară, în anumite proporții, acolo unde ați intervenit de fiecare dată cu promptitudine”, a spus el.

Nicușor Dan, mesaj la început de an școlar: „Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev”

Ministrul a menționat și intervențiile pompierilor români în Franța, Grecia și Serbia, afirmând că aceștia au reprezentat România și au consolidat prestigiul țării.

„Ați fost bine primiți, ați reprezentat cu cinste România și ați consolidat prestigiul țării noastre prin ceea ce ați făcut. Ați legat prietenii, ați întărit prietenia acestor popoare față de România. Și asta nu este puțin lucru”, a declarat Predoiu.

În ceea ce privește dronele, ministrul a spus că este nevoie de măsuri legislative și de tehnologii specifice.

„Acest lucru reclamă, mai departe, un efort și din partea Parlamentului, de a adopta o legislație adaptată acestei noi provocări și care să stabilească responsabilități clare. Este nevoie și de intervenții din partea Guvernului pentru procurarea tehnologiilor necesare și pentru echiparea structurilor de intervenție cu tehnologii antidronă, care să permită intervenția în situații de urgență cu riscuri cât mai mici și cu eficiență cât mai mare”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Peste 400.000 de intervenții în situații de urgență în acest an

Predoiu a mai spus că este necesară continuarea digitalizării și concentrarea eforturilor în centre regionale.

„O vom face astfel încât să multiplicăm eficiența armei dumneavoastră, să vă protejăm viața, să creștem șansele de reușită în astfel de intervenții și nivelul de siguranță”, a declarat ministrul.

La finalul discursului, Predoiu a menționat numărul intervențiilor desfășurate în acest an și a mulțumit pompierilor pentru activitatea lor.

„Pentru toate aceste lucruri, și mai vechi din istoria armei dumneavoastră, și mai recente, pentru ceea ce ați făcut ieri și pentru ceea ce faceți astăzi, pentru cele peste 400.000 de intervenții în situații de urgență din acest an și pentru miile de vieți salvate an de an, cu toată recunoștința, vă mulțumesc în calitate de viceprim-ministru al Guvernului României și de ministru al Afacerilor Interne”, a spus Predoiu.

Nicușor Dan: „Riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, la rândul său, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor.

Șeful statului a vorbit despre rolul pompierilor în gestionarea situațiilor de urgență și despre diversificarea riscurilor.

„Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan, mesaj de solidaritate la 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie: „România va rămâne alături de SUA”

Președintele a subliniat rolul pompierilor în aceste situații și a evidențiat participarea lor la misiuni internaționale.

„Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a susținut și necesitatea dezvoltării unei culturi moderne a rezilienței și a pregătirii populației pentru situații de criză.

„România are nevoie de o cultură modernă a rezilienței. Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie”, a afirmat președintele.

Președintele a pledat totodată pentru continuarea investițiilor în pregătire, infrastructură și tehnologie.

„Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne”, a mai transmis Nicușor Dan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
digi24.ro
image
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”
stirileprotv.ro
image
În 2021, China a construit primul drum din plastic din 6.000 de sticle de lapte. Cum au devenit deșeurile materiale pentru pavaj
gandul.ro
image
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
mediafax.ro
image
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu
fanatik.ro
image
Ați trecut de sute de ori pe lângă ea. Știați ce ascunde această clădire din centrul Bucureștiului?
libertatea.ro
image
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
digisport.ro
image
O româncă de 24 de ani a întors toate cele patru scaune la „The Voice UK”. Cine este Teodora Sava
click.ro
image
Alexandru Nazare s-a căsătorit. La nuntă au participat și președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Imagini de la petrecere
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui
observatornews.ro
image
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲
cancan.ro
image
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție
playtech.ro
image
Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş
fanatik.ro
image
Ce salariu are judecătorul CCR care a zburat cu un private jet alături de politicieni în Mykonos. Conturi pline și pensie specială
ziare.com
image
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
digisport.ro
image
Câți copii își dorește Pescobar? „Soția mea n-ar zice nu la încă doi”. Dezvăluiri despre familie și noul proiect
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Culise de la nunta anului în politică! Avem meniul, video cu dansul mirilor şi detalii despre darul dat de Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
1.200 de lei în plus la pensie. Casa de Pensii anunță categoria de români care primește mai mult
mediaflux.ro
image
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
click.ro
image
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic
click.ro
image
Povestea de iubire dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol. S-au despărțit și împăcat de mai multe ori
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Kate William Ziua Jartierei 2026, profimedia 1110422456 jpg
Începutul războiului pe teren britanic? Prințul Harry îl acuză pe "frustratul William" că l-a întors pe rege împotriva lui
okmagazine.ro
Castelul medieval Aruch din Armenia. Vedere generală
Peste 40 de cuptoare subterane, descoperite într-un castel medieval
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia
image
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana