 Nicușor Dan, mesaj la început de an școlar: „Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev” | adevarul.ro
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Nicușor Dan, mesaj la început de an școlar: „Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev”

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Președintele Nicușor Dan a transmis, cu ocazia începerii noului an școlar, că „educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou.”

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

„Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării.

Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene. Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou”, a transmis șeful statului, potrivit unui mesaj publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan spune că școala trebuie să îi învețe pe elevi să gândească critic, nu doar să le ofere informații.

În contextul internetului și al inteligenței artificiale, acesta punctează că este important să știe să verifice informațiile, să distingă faptele de dezinformare și să-și formeze propriile opinii pe baza unor surse corecte.

Mesajul transmis profesorilor

Șeful statului le mulțumește profesorilor pentru tenacitate și dăruire, adăugând că munca lor înseamnă „responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev.”

„Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei.”

Nicușor Dan spune că reformele succesive și uneori slab implementate din educație au creat neîncredere și demotivare.

El consideră că schimbările trebuie să fie bazate pe date și pe evaluarea rezultatelor, dar și însoțite de dialog, resurse și suficient timp pentru implementare.

Mesajul transmis elevilor

Președintele transmite elevilor că educația este cea mai sigură investiție în viitor, iar școala nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe, ci și descoperire personală și pregătire pentru viață.

„Începeți acest nou an școlar cu încrederea că va fi o captivantă descoperire de noi cunoștințe, idei, informații. Cea mai sigură investiție în viitorul vostru este educația. Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață.

Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școala. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți.”

Acesta le cere elevilor să nu neglijeze interacțiunile cu ceilalți, adăugând că „nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni.”

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Mesajul transmis părinților

Nu în ultimul rând, le transmite părinților că școala și familia trebuie să colaboreze pentru formarea copiilor, prin sprijin, încredere și respect reciproc.

„Copiii au nevoie de sprijin, de încredere și de exemple. Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial.

România are încă multe restanțe de rezolvat în educație. Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Nu trebuie să ignorăm aceste realități. Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații.”

Nicușor Dan spune că fiecare copil trebuie să aibă acces la educație de calitate, indiferent de mediul în care trăiește sau de situația materială a familiei.

El consideră că educația este esențială pentru dezvoltarea durabilă a României și adaptarea țării la schimbările rapide din societate.

„De aceea, a face din educație o prioritate este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine. La începutul acestui an școlar, vă doresc tuturor să aveți încredere în acest drum și în puterea de a-l face, împreună, mai bun.

Mult succes elevilor, profesorilor și părinților!”

Ilie Bolojan anunță că noul an școlar începe cu investiții din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan le urează succes elevilor la început de an școlar și le mulțumește profesorilor pentru dedicare, subliniind că noul an începe după finalizarea unui amplu program de investiții în educație.

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi școala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor și cât mai multe lucruri noi învățate. Părinților le doresc răbdare și putere pentru a-i susține pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulțumesc pentru că își fac meseria cu dedicare, zi de zi.

Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale și bugetul național.”

Pe scurt, investițiile de peste 2,5 miliarde de euro au fost folosite pentru modernizarea a peste 90.000 de săli de clasă și cabinete din peste 4.000 de școli.

Au fost dotate peste 1.000 de licee cu laboratoare inteligente și construite peste 100 de creșe și șapte campusuri pentru învățământul dual. Peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, iar peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală.

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