 Preşedintele Nicusor Dan rămâne blocat în condiţia „majoritate parlamentară” pentru formarea noului guvern. Care nu există! | adevarul.ro
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Preşedintele Nicusor Dan rămâne blocat în condiţia „majoritate parlamentară” pentru formarea noului guvern. Care nu există!

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Consilierul prezidenţial, Eugen Tomac, reia teza preşedintelui: „Ceea ce este cel mai important este să avem o majoritate capabilă să susțină învestirea unui nou guvern și reformele pe care, indiferent de numele premierului, viitorul guvern trebuie să le facă”.

Președintele României, Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Mediafax

Eugen Tomac crede că în septembrie vom avea o majoritate parlamentară, partidele vor înţelege, până la urmă necesitatea unui guvern cu puteri depline.

Preşedintele ignoră varianta unui guvern minoritar, votat la învestire de o majoritate parlamentară conjuncturală. În cazul României, sigur vom avea un vot de învestire  dat de frica parlamentarilor de a pleca acasă, în cazul alegerilor anticipate.

Am mai avut guverne minoritare, Tăriceanu, Boc, votate la învestire, dar care au funcţionat cu susţinere tacită din partea altor partide. Şi în alte ţări au funcţionat şi funcţionează guverne minoritare. Aşa că restricţia unei majorităţi parlamentare de susţinere a viitorului guvern, pe care o tot repetă preşedintele Nicusor Dan este absurdă şi inutilă.

Avem trei blocuri de parlamentari incongruente

Blocul AUR, cu alte câteva grupări suveraniste, vrea doar alegeri anticipate, mizând pe sondajele de opinie care-l dau în jur de 40% din opţiunile alegătorilor. În plus, ştie că intrarea la guvernare, în condiţiile în care se află acum România din punct de vedere fiscal-bugetar, l-ar duce la o prăbuşire totală în opţiunile alegătorilor. Nu se poate miza că AUR va participa la o majoritate parlamentară.

Blocul PSD, de centru stânga, care promite alegătorilor trei obiective: relansare economică, prosperitate şi protecţie socială. Dar fără să spună de unde ia bani pentru realizarea acestor obiective, ce măsuri şi direcţii de acţiune are de gând să ofere. Un minim program de guvernare, pentru lămurirea publicului, este absolut necesar dacă vrea ca Grindeanu sau altcineva să fie desemnat premier. Preşedintele ar trebui să ceară public PSD şi altor partide principiile şi o schiţă a programului de guvernare, înainte de desemnarea viitorului premier. Aşa ar fi normal şi corect, pentru ca populaţia să ştie  clar încotro vrea să ducă ţara fiecare bloc de partide din parlament. Să mai explice viitorul candidat al PSD la funcţia de premier, cum rezolvă problema deficitului lăsat de Ciolacu, de 9,3%, datoria publică de peste 60%, versus creşterea salariilor şi pensiilor pe care o promite. Ce va face să evite downgradarea la „junk”, blocarea banilor europeni şi ai investitorilor.

Soluţia PSD este în principiu, „luăm de la bogaţi şi dăm la săraci”. Dar o impozitarea progresivă şi taxe mai mari ar alunga companiile mutinationale şi băncile în alte ţări, şi rămânem mai săraci decât suntem. Plus cadrul legislativ şi opoziţia CE la astfel de măsuri. Nu cred că Grindeanu, Vasilescu, Manda, îşi fac astfel de idei. Vor doar să aducă baronii şi clientela la conductele banilor din buget.  În rest, Dumnezeu cu mila!

Blocul PNL-USR, despre care ştim că vrea continuarea măsurilor luate până în prezent de guvernul Bolojan, pentru reechilibrarea bugetului, prin diminuarea cheltuielilor de funcţionare a statului, inclusiv a aparatului bugetar.

Este clar că obiectivele PSD şi PNL-USR nu se „pupă” de nicio culoare. Iar speranţa preşedintelui Nicusor Dan că cele două blocuri vor sfârşi „pupat piața Endependenței” este iluzorie, fără nicio şansă să se întâmple.

Bolojan explică de ce: „gândiți-vă că în condițiile în care un partid, cu un președinte, și-a încălcat înțelegerile și a mințit partenerii, e greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat”.

Şi are dreptate Bolojan. Ce se vrea, recrearea unui nou USL, care să ducă ţara în condiţii mai rele decât cele în care se află acum? Asta vrea preşedintele?

Nicusor Dan are  o gândire de „geometru”, specifică unui matematician, nu de fineţe.

Scrie la „axiomele” politicii că este nevoie de o majoritate parlamentară la instalarea unui nou guvern? Asta cere şi el. Fără alte considerente de „fineţe”!

Există situaţii în care nu există majorităţi parlamentare. Atunci apelezi la un guvern minoritar, care să fie învestit de o majoritate conjuncturală, doar la învestire, sau la alegeri anticipate. Nu suntem noi unicați în lume aflaţi în situaţia aceasta.

Soluţia la care trebuie să apeleze preşedintele

Desemnarea lui Alexandru Nazare sau chiar a lui Ilie Bolojan, la funcţia de premier, pentru a fi siguri că guvernarea merge mai departe pe drumul reechilibrării fiscal-bugetare. Votul de învestire în parlament este aproape sigur, pornit din frica parlamentarilor de alegeri anticipate.

Ce ne aşteaptă dacă nu continuăm pe acest drum deja început, ne spune Eugen Rădulescu, consilierul Guvernatorului BNR: „vom mânca iarbă și scoarţă de copac”. Explicaţiile domniei sale sunt mai multe şi au fost dezbătute pe larg în presă şi reţelele sociale.

Rămâne ca preşedintele Nicusor Dan să înţeleagă toate aceste argumente, citind presa şi reţelele sociale. De altfel, nici nu cred că va avea   oferte pentru funcţia de premier, alta decât cea a blocului PNL-USR.

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