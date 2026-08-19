Surse: CE a respins forma actuală a legii salarizării. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției: România riscă să piardă 770 de milioane de euro

Negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat fără un acord, iar Bruxelles-ul nu acceptă forma actuală a proiectului, susțin surse politice. Stadiul proiectelor derulate prin PNRR va fi analizat joi, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei întâlniri convocate de președintele Nicușor Dan, la care vor participa liderii fostei coaliții guvernamentale și miniștrii de resort.

Proiectul prezentat de partea română nu îndeplinește jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unor surse citate de Știrile ProTV, ceea ce pune în pericol plata a 770 de milioane de euro aferente reformei salarizării din sectorul public.

Bruxelles-ul invocă impactul bugetar prea mare

Principala problemă semnalată de Comisia Europeană este efectul pe care noua lege l-ar avea asupra bugetului de stat.

Sursele citate afirmă că ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat mai multe scenarii privind evoluția anvelopei salariale, inclusiv variante care ar presupune majorări de 12 miliarde sau 16 miliarde de lei în 2027 față de anul precedent.

În discuțiile inițiale, creșterea luată în calcul era de aproximativ 8 miliarde de lei.

Conform acelorași surselor politice, Comisia Europeană nu acceptă nici scenariul de 12 miliarde de lei, nici pe cel de 16 miliarde de lei, în lipsa unor măsuri compensatorii care să reducă impactul asupra bugetului.

O variantă analizată ar fi fost diminuarea unor drepturi acordate urmașilor prizonierilor de război. Totuși, o astfel de măsură nu ar putea fi luată în calcul doar la nivel de intenție, ci ar necesita adoptarea unei legi care să treacă prin Parlament, arată aceleași surse.

Nici etapizarea majorărilor nu este agreată

Potrivit surselor citate, oficialii europeni nu susțin nici varianta introducerii etapizate a creșterilor salariale.

Argumentul invocat este că o astfel de soluție ar însemna asumarea unor cheltuieli suplimentare și în anii următori, ceea ce ar amplifica impactul bugetar total al noii legi.

În aceste condiții, Ministerul Finanțelor ar prefera menținerea variantei inițiale, care prevede o majorare de aproximativ 8 miliarde de lei a anvelopei salariale în 2027 comparativ cu 2026.

Nazare: „disciplina fiscal-bugetară este o obligaţie, nu o opţiune”

Discuțiile cu Bruxelles-ul au loc pe fondul deteriorării indicatorilor fiscali ai României. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția, miercuri, că datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, ceea ce activează restricțiile prevăzute de Legea responsabilității fiscal-bugetare.

„Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligaţie, nu o opţiune”, a transmis Alexandru Nazare, miercuri, pe Facebook.

Ministrul a precizat că, potrivit celor mai recente date Eurostat, datoria publică a ajuns la 60,1% din PIB la finalul primului trimestru din 2026.

În acest context, Alexandru Nazare a avertizat că „România are o limită foarte clară pentru noi angajamente bugetare” și că, atât timp cât datoria rămâne peste pragul legal, Guvernul „nu poate aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistenţa socială”.

Termen-limită: 31 august

Negocierile sunt esențiale pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma salarizării în sectorul public, care trebuie finalizat până la 31 august.

În lipsa unei variante de proiect care să respecte condițiile convenite cu Comisia Europeană, România riscă să nu încaseze cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon.

Joi, 20 august, la ora 14, președintele Nicușor Dan va avea o cu liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, ăreședintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, liderul Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026.