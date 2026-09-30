 Horoscop joi, 1 octombrie. O zodie are parte de tensiuni, iar alta va intra în noi conflicte | adevarul.ro
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Horoscop joi, 1 octombrie. O zodie are parte de tensiuni, iar alta va intra în noi conflicte

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Horoscopul zilei de joi, 1 octombrie 2026, pune la dispoziție noi informații pentru fiecare zodie în parte. Balanțele au parte de tensiuni în familie și la locul de muncă, iar Peștii vor intra în noi conflicte.

Horoscop joi, 1 octombrie.
Horoscop joi, 1 octombrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă simțiți inspirat de cineva din familie care, ori vă oferă informații prețioase, ori vă place modelul de acțiune. Discutați și puneți întrebări.

Sănătate - Vă preocupă dezvoltarea personală. Sunteți interesat mai curând de creșterea spirituală decât de planul fizic.

Bani - Ajungeți la o înțelegere favorabilă pentru toți colegii. Va fi răsplătită echipa.

Taur

Iubire - Vă manifestați introvertit, deși emoțiile sunt intense. Încercați să vă exprimați gândurile celor care vă cunosc bine.

Sănătate - Să vă relaxați și să stați în liniște, fără agitație, e cel mai corect și benefic de făcut acum.

Bani - Acceptați modul de lucru al colegilor, urmați calea propusă de alții, nu vă opuneți schimbărilor.

Gemeni

Iubire - Petreceți timp cu familia extinsă. Restul de activități sociale sunt amânate.

Sănătate - Răsfățați-vă cu ritualuri de îngrijire. Atenție că probleme de serviciu vă aduc o stare de rău!

Bani - Sunteți mai retras, preferați să vă faceți sarcinile profesionale și să vă grăbiți acasă.

Rac

Iubire - Scepticismul poate răni sentimente și e nevoie să fiți mai delicat în exprimare.

Sănătate - Recunoașteți că aveți limite și e nevoie să alternați efortul intensiv cu perioade în care să fiți mai blânzi.

Bani - Chiar dacă intrați puțin în economii, orele de plimbare sau participarea la evenimente gen concert sau festivaluri locale vor merita.

Leu

Iubire - Dacă sunteți singuri, căutarea persoanei potrivite ar trebui să o faceți pe rețelele de socializare ori să vă prezinte prietenii pe cineva.

Sănătate - Dacă un remediu indicat nu vă place, adaptați.Important e să nu stați în casă.

Bani - Pe vremuri, e greu de crezut un câștig valoros cu aceleași vechi metode.

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