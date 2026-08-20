Nicușor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii coaliției pentru a discuta despre stadiul proiectelor din PNRR

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi, 20 august, la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliții de guvernare, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR, și Kelemen Hunor, președintele UDMR, pentru a discuta despre stadiul implementării proiectelor din PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026.

La întâlnirea de joi, care va începe la ora 14:00, vor fi prezenți și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, transmite Administrația Prezidențială.

Întâlnirea are loc după ce negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat fără un acord, iar Bruxelles-ul nu acceptă forma actuală a proiectului.

În lipsa unei variante de proiect care să respecte condițiile convenite cu Comisia Europeană, România riscă să nu încaseze cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon.

Comisia Europeană este îngrijorată de impactul noii legi asupra bugetului României. Bruxelles-ul nu acceptă variantele care ar crește anvelopa salarială cu 12 sau 16 miliarde de lei în 2027 fără măsuri compensatorii și respinge inclusiv majorările etapizate.

Invitat la B1 TV, premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut că forma proiectului transmisă de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la Bruxelles a ridicat o serie de întrebări din partea Comisiei Europene.

„Astăzi a venit un punct de vedere de la Comisia Europeană și, în baza acestuia, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor astfel încât să reașeze propunerea. Comisia Europeană nu a respins propunerea, dar au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și clarificări care sunt de bun-simț. Ei nu ne forțează, noi suntem constrânși”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta adaugă că legea ar pune presiune pe buget, prin creșterea fondului de salarii și reducerea investițiilor, în contextul în care Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar.