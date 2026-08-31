Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, în ultima zi de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), că România încheie programul cu investiții importante, dar și cu pierderi de sute de milioane de lei.

Premierul interimar, Ilie Bolojan Foto: Mediafax / Alexandru Dobre

„Este ziua în care PNRR se finalizează pentru România. Am avut două componente. Una de grant, de 13,5 miliarde de euro, și una de împrumut, diminuată treptat, ajunsă la circa 7 miliarde de euro. Am finalizat acest program. Apreciez că în urma lui rămân investiții importante”, a declarat Ilie Bolojan.

El a dat ca exemplu Autostrada Moldovei (A7), unde urmează să se deschidă, tot luni, un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău.

„În câteva minute se deschide circulația pe Autostrada Moldovei, pe un tronson de aproape 50 km până spre Bacău. Până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson. În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Este un proiect legat direct de PNRR”, a adăugat premierul.

Pe de altă parte, premierul a confirmat că România pierde sume importante din PNRR. Potrivit acestuia, țara noastră rămâne fără 770 de milioane de euro aferente unui jalon neîndeplinit, după ce reforma salarizării nu a fost adoptată.

„Pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una foarte importantă, 770 de milioane de euro, contravaloarea jalonului neîndeplinit din PNRR. Deși am făcut tot posibilul să găsim consens prin care reformele mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care îl reprezint nu are niciun fel de responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Cea de-a doua sumă pierdută este legată de jalonul de decarbonizare. Șeful guvernului a explicat că, din cauza întârzierilor în realizarea unor noi capacități de producție, înlocuirea centralelor pe cărbune a fost imposibilă.

„Deși am avut bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării și a unei funcționări energofage, pentru că nu am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam lăsa un oraș fără încălzire iarna, pentru că în Valea Jiului nu am înlocuit cu gaz, fotovoltaic și stocare, am prelungit grupurile de la Turceni și Craiova până cel mai târziu în 2028”, a precizat el.

Potrivit acestuia, implementarea PNRR a fost afectată de întârzieri și de probleme care au apărut încă din primele etape ale programului. El a precizat, totodată, că țara noastră a renegociat în ultimii ani o serie de jaloane și a redus amploarea unor angajamente.

„Am renegociat jaloane, am corectat jaloane, am redus amplitudinea. România va beneficia de acest grant de 12–13 miliarde de euro și de suma cea mai mare din împrumut. A fost un salt important în domeniul investițiilor și foarte multe autorități locale, ministere, au realizat proiecte importante din PNRR, cofinanțări proprii și bugetul de stat”, a mai spus premierul interimar.