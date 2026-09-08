 Parlamentul cere explicații după atacul cibernetic asupra ANCPI. Șefii comisiilor de IT au convocat instituțiile implicate | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Parlamentul cere explicații după atacul cibernetic asupra ANCPI. Șefii comisiilor de IT au convocat instituțiile implicate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comisiile pentru tehnologia informației din Camera Deputaților și Senat se reunesc miercuri, de la ora 13.00, pentru a analiza modul în care a fost gestionată situația creată în urma atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

parlamentul romaniei
Parlamentul cere explicații după atacul cibernetic asupra ANCPI Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ședința comună a fost convocată de președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, Radu Mihaiu, și de președintele Comisiei de Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligență Artificială din Senat, Ciprian Rus.

Reuniunea va avea loc în sala Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Pe ordinea de zi se află modul în care a fost gestionată situația generată de atacul cibernetic asupra ANCPI.

Mai multe instituții, chemate la dezbatere

La ședință au fost invitați reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Centrului Național Cyberint, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cei doi președinți de comisie au solicitat instituțiilor implicate să prezinte un raport privind cauzele incidentului, măsurile adoptate până în prezent și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei.

Dezbaterile vor viza astfel modul în care autoritățile au intervenit în urma atacului cibernetic și măsurile luate pentru gestionarea situației.

Cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria ANCPI

Atacul cibernetic asupra ANCPI a fost anunțat în 15 iulie, după ce sistemele informatice ale instituției au devenit indisponibile, inclusiv aplicația e-Terra, utilizată pentru activitățile de cadastru și carte funciară. ANCPI a descris incidentul drept cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției și a precizat că datele administrate prin sistemele sale nu au fost compromise.

Incidentul a provocat, însă, un blocaj care a afectat nu doar activitatea ANCPI, ci și notari, executori judecătorești, bănci, dezvoltatori imobiliari și persoanele care aveau nevoie de servicii de cadastru sau de extrase de carte funciară.

Blocarea sistemelor a avut și consecințe asupra unor tranzacții imobiliare, iar Parlamentul a adoptat ulterior prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului pentru finalizarea unor achiziții de locuințe cu TVA redus de 9%, astfel încât cumpărătorii să nu fie afectați de blocajul provocat de atacul cibernetic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Statul degeaba. O primărie are 7 angajați la mai puțin de 100 de locuitori. Milioane de lei, într-o comună aproape pustie
stirileprotv.ro
image
Sorina Matei este noua propunere pentru șefia TVR. Jurnalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat. Cine vine la conducerea Radioului Public
gandul.ro
image
Prăpastie în educația din România: 122 de puncte între elevii bogați și săraci
mediafax.ro
image
Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv! Israelienii îl așteaptă miercuri la vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
O hotărâre CJUE din cazul unui primar PSD i-ar putea salva mandatul lui Fritz. Avocatul Tudor Chiuariu, care a obținut decizia: „Este valabilă și foarte actuală”
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Naomi Osaka n-a avut nicio șansă în optimile US Open! A impresionat doar prin vestimentația nonconformistă
gsp.ro
image
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
digisport.ro
image
Un nou caz șochează Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de gesturi nepotrivite
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Dunărea, la un nivel critic. Debitul va coborî la un nou minim istoric pentru luna septembrie
observatornews.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
cancan.ro
image
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă
playtech.ro
image
Antrenorul din România care îi ia apărarea lui Marius Baciu. Cine este vinovatul de la FCSB. „S-a umilit/ Prinde și el un Al Hazliu și ia 500.000”
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
digisport.ro
image
Scandal la INML după moartea lui Costeluș de la Clejani! Poliția a intervenit, iar înmormântarea riscă să fie amânată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Rugăciune puternică către Maica Domnului. Se rostește în ziua de 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație”
click.ro
image
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
click.ro
image
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor
image
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul