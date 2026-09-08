Parlamentul cere explicații după atacul cibernetic asupra ANCPI. Șefii comisiilor de IT au convocat instituțiile implicate

Comisiile pentru tehnologia informației din Camera Deputaților și Senat se reunesc miercuri, de la ora 13.00, pentru a analiza modul în care a fost gestionată situația creată în urma atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Parlamentul cere explicații după atacul cibernetic asupra ANCPI Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ședința comună a fost convocată de președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, Radu Mihaiu, și de președintele Comisiei de Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligență Artificială din Senat, Ciprian Rus.

Reuniunea va avea loc în sala Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Pe ordinea de zi se află modul în care a fost gestionată situația generată de atacul cibernetic asupra ANCPI.

Mai multe instituții, chemate la dezbatere

La ședință au fost invitați reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Centrului Național Cyberint, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cei doi președinți de comisie au solicitat instituțiilor implicate să prezinte un raport privind cauzele incidentului, măsurile adoptate până în prezent și responsabilitățile fiecărei instituții în gestionarea crizei.

Dezbaterile vor viza astfel modul în care autoritățile au intervenit în urma atacului cibernetic și măsurile luate pentru gestionarea situației.

Cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria ANCPI

Atacul cibernetic asupra ANCPI a fost anunțat în 15 iulie, după ce sistemele informatice ale instituției au devenit indisponibile, inclusiv aplicația e-Terra, utilizată pentru activitățile de cadastru și carte funciară. ANCPI a descris incidentul drept cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției și a precizat că datele administrate prin sistemele sale nu au fost compromise.

Incidentul a provocat, însă, un blocaj care a afectat nu doar activitatea ANCPI, ci și notari, executori judecătorești, bănci, dezvoltatori imobiliari și persoanele care aveau nevoie de servicii de cadastru sau de extrase de carte funciară.

Blocarea sistemelor a avut și consecințe asupra unor tranzacții imobiliare, iar Parlamentul a adoptat ulterior prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului pentru finalizarea unor achiziții de locuințe cu TVA redus de 9%, astfel încât cumpărătorii să nu fie afectați de blocajul provocat de atacul cibernetic.