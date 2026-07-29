Veste bună pentru cumpărătorii de locuințe: TVA de 9% se prelungește!

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului pentru finalizarea cumpărării locuințelor cu TVA de 9%, astfel încât tranzacțiile să nu fie afectate de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Camera Deputaților a fost forul decizional.

„În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiții.

Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuința în momentul livrării nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe”, se arată în proiect, potrivit Agerpres.

Persoana care beneficiază de această lege trebuie să nu fi achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 și să fi încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Proiectul a fost adoptat și de Senat iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

Marți, 21 iulie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că parlamentarii social-democrați vor depune un amendament prin care majorarea TVA la locuințe să fie amânată până la 1 octombrie și le-a cerut tuturor formațiunilor politice să susțină inițiativa.

„PSD a redactat un amendament pentru prorogarea până la 1 octombrie a creșterii TVA de la 9% la 21%, din cauza atacului de la ANCPI”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a respins argumentele invocate de premierul Ilie Bolojan privind impactul bugetar al măsurii.

„Am văzut poziția de ieri a lui Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Dar nu reprezintă nicio gaură la buget”, a spus șeful PSD.

ANCPI a anunțat pe 15 iulie indisponibilitatea aplicației e-Terra, în urma unui incident descris inițial drept „cel mai grav incident tehnic din istoria instituției”. Ulterior, ANCPI a precizat că a fost vorba despre un atac cibernetic major. Publicația Public Record a relatat că datele sustrase în urma atacului asupra ANCPI au fost scoase la vânzare pe internet de către un hacker.