Hackerii au lovit sistemul penitenciar din România. Transferurile deținuților, suspendate

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a transmis miercuri, 29 iulie, că a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin ANP.

Potrivit Microsoft, ransomware este un tip de software rău intenționat pe care infractorii cibernetici îl utilizează pentru a bloca accesul, a distruge sau a publica datele critice ale unei victime dacă nu se plătește o răscumpărare.

În acest context, ANP transmite că echipa IT a contactat imediat Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele.

„În acest moment specialiștii IT ai ANP și DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, și o plângere la DIICOT.

Ca măsuri de precauție, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment”, adaugă instituția.

ANP adaugă că măsurile au fost dispuse pentru a limita efectele generate de întreruperea activității sistemelor informatice și pentru a asigura, pe cât posibil, continuitatea activităților esențiale din penitenciare.

„În ceea ce privește transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situațiile excepționale fiind organizate și realizate punctual, dacă situația va impune. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom dispune de mai multe informații”, mai precizează ANP.