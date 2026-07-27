Hackerii au atacat și site-ul Senatului României. Funcționarea platformei a fost afectată temporar

Continuă atacurile cibernetice asupra instituțiilor statului. Cel mai recent vizat a fost chiar Senatul României. Acțiunea hackerilor ar fi fost însă respinsă.

Site-ul Senatului României ar fi fost ținta unui atac cibernetic, care a provocat dificultăți temporare în funcționarea platformei online a instituției, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Conform acelorași informații, atacul a fost respins, iar site-ul și-a continuat activitatea, deși cu unele probleme de funcționare.

Secretariatul General al Senatului a anunțat că va demara o anchetă internă pentru clarificarea incidentului. Concluziile investigației vor fi incluse într-un raport ce urmează să fie prezentat în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent.

Potrivit surselor citate, până în prezent nu a fost sesizat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Aceleași surse susțin că atacul nu a pus în pericol funcționarea instituției și nu a afectat integritatea datelor deținute de Senat.

„Site-ul Senatului nu a fost în pericol și nu a fost periclitată nici integritatea datelor instituției”, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Specialiștii IT ai Senatului continuă verificările pentru a identifica originea atacului și eventualii autori.

Amintim că, recent, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, incident care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției.

Potrivit unei investigații publicate de Public Record, datele furate ar fi fost puse în vânzare în 15 iulie, la scurt timp după compromiterea infrastructurii informatice a ANCPI.

Atacul cibernetic ar fi fost revendicat de o grupare de hackeri din Algeria, despre care se crede că nu ar acţiona ca actor statal, ci în scopuri pur financiare, potrivit Euronews.