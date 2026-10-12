Olguța Vasilescu, despre premierul desemnat Luca Niculescu: „Putem să-l dăm jos peste șase luni”. Ce s-a discutat în ședința PSD

Conducerea PSD a analizat luni condițiile în care partidul ar putea intra în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Social-democrații vor ca PNL și UDMR să participe la Executiv și cer o majoritate care să își asume împreună deciziile de guvernare. În cadrul ședinței au existat însă voci care au cerut ca PSD să obțină funcția de premier, în timp ce alți lideri au solicitat pregătirea pentru eventuale alegeri anticipate.

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Potrivit stenogramelor publicate de Antena 3 CNN, discuțiile au scos la iveală temerile unor lideri social-democrați că partidul ar putea fi făcut responsabil pentru eventualele eșecuri ale Guvernului, fără să beneficieze de meritele unor rezultate pozitive.

Sorin Grindeanu a susținut că PSD nu ar trebui să se limiteze la voturile necesare învestirii noului Cabinet, ci să fie implicat în deciziile acestuia.

„Trebuie majoritate transparentă care să fie implicată activ în actul de guvernare și nu doar una de conjunctură care doar să dea un vot pentru învestirea Guvernului”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că social-democrații sunt dispuși să intre la guvernare dacă PNL și UDMR acceptă să participe la aceeași formulă politică. Totodată, el l-a criticat pe Ilie Bolojan, despre care a spus că ar dori să părăsească rapid Palatul Victoria, de teama anticipatelor.

Claudiu Manda a cerut conducerii partidului să ia în calcul și această posibilitate, având în vedere incertitudinea votului de învestitură.

„Având în vedere că există șanse 50-50 ca acest Guvern să fie învestit, cer să ne pregătim serios inclusiv pentru alegeri anticipate”, a declarat secretarul general al PSD.

În timpul discuțiilor, Olguța Vasilescu a făcut referire la posibilitatea înlocuirii premierului desemnat după primele luni de mandat.

„Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste șase luni”, ar fi spus primarul Craiovei, potrivit stenogramelor.

Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a criticat ideea ca PSD să intre într-un Guvern condus de un premier din afara partidului, fără să aibă un rol principal în stabilirea direcției politice.

„Ce este cu mermeleala asta! Dacă tot vrem să ne asumăm guvernarea, ar trebui să ne-o asumăm cu premier. Cu Niculescu, dacă iese prost suntem noi de vină. Dacă iese bine e meritul lui, oricum ar fi nu e bine pentru noi. Să ne hotărâm!”, a afirmat acesta.

Șoldan a susținut că partidul trebuie să aleagă între asumarea conducerii Guvernului și lăsarea celorlalte formațiuni să își asume responsabilitatea, cu posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu după desemnarea lui Luca Niculescu: „Ieri nu avea linii roșii, astăzi ne spune care sunt”

Europarlamentarul Dragoș Benea a rezumat alternativele într-o formulare tranșantă: „Ori se rupe calul, ori se rupe hamul. Ori anticipate, ori intrăm la guvernare cu manșa la PSD”.

Fostul vicepremier Marian Neacșu a atras atenția că situația finanțelor publice nu poate fi evaluată complet pe baza datelor disponibile în prezent.

„Nu aș ști să vă spun ce situație este mai complicată acum – cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice”, a declarat Neacșu.

Acesta a invocat cheltuielile cu datoriile și dobânzile, facturile încă neemise și lipsa unei evaluări complete a banilor necesari pentru finalizarea proiectelor care nu mai beneficiază de finanțare prin PNRR. Deși deficitul raportat la sfârșitul lunii august era de 2,89%, ținta pentru finalul anului este de 6,2%, potrivit cifrelor menționate în ședință.

La rândul său, fostul secretar general al Guvernului Radu Oprea a avertizat că PSD trebuie să urmărească îndeaproape negocierile pentru viitorul buget european.

„Să avem în vedere că viitorul exercițiu financiar al UE va fi discutat de noul Guvern. Să nu pățim ca la PNRR când am fost pe dinafară şi l-a făcut Ghinea”, a spus Oprea, făcând referire la fostul ministru Cristian Ghinea.

Grindeanu exclude un guvern tehnocrat

La finalul reuniunii, conducerea PSD a fost mandatată să continue negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea Cabinetului și stabilirea programului de guvernare.

Grindeanu a afirmat că partidul nu a respins variantele discutate până acum, cu excepția celei privind desemnarea lui Siegfried Mureșan. Liderul PSD a cerut PNL și UDMR să participe la găsirea unei soluții comune și a criticat transformarea negocierilor într-o competiție pentru atribuirea vinei.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru”, a transmis Grindeanu.

Acesta a exclus susținerea unui guvern tehnocrat sau a unei formule mixte, cu miniștri PSD și tehnocrați. Totodată, a precizat că partidul își asumă doar voturile pe care le poate furniza, fără să își atribuie responsabilitatea pentru sprijinul altor parlamentari.

„Noi vorbim doar de 127 de voturi şi doar pentru ele! Nu este rolul nostru să adunăm alte voturi! Nu ne luăm sarcini pe care nu avem de ce să le luăm! Să nu vorbim în numele altora!”, a afirmat liderul social-democrat.

Dacă PNL și UDMR nu acceptă condițiile PSD, Grindeanu a indicat alegerile anticipate drept alternativa luată în calcul de partid.