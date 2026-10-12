 Sorin Grindeanu, apel de pace către Ilie Bolojan: „Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect” | adevarul.ro
search
Luni, 12 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Sorin Grindeanu, apel de pace către Ilie Bolojan: „Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat luni, 12 octombrie, un apel către PNL și Ilie Bolojan pentru depășirea disputelor politice și susținerea unei formule de guvernare care să asigure stabilitatea țării în următoarele luni.

Geindeanu face apel la „calmare”
Geindeanu face apel la „calmare” Foto: captură FB Sorin Grindeanu

După ședința conducerii PSD, liderul social-democrat a acuzat Partidul Național Liberal că privește actuala criză prin prisma intereselor electorale și a avertizat că România are nevoie urgent de un executiv cu puteri depline.

„România are nevoie, doar pentru lunile viitoare, să se mprumute de 12-15 miliarde pentru a acoperi cheltuielile statului. Va fi foarte greu să găsești de unde să împrumuți, chiar la dobânzi mari, dacă n-ai un guvern stabil”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că refuzul PNL de a participa la o formulă comună de guvernare riscă să agraveze problemele economice și financiare ale țării.

„Răspunsul ăsta politic pe care îl tot primesc de vreo săptămână de la PNL mă duce cu gândul că își fac doar calcule politice”, a afirmat liderul PSD.

„Hai, Ilie, guvernează!”

Sorin Grindeanu a spus că și PSD ar fi putut adopta o poziție strict politică în privința premierului desemnat, însă a ales să continue negocierile.

„Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic acuma, eu, la PSD, împreună cu colegii mei, aș zice: Poftim? Luca Niculescu? Mulțumim, nu-i al nostru, nu-l votăm și gata! Hai, Ilie, guvernează!”, a declarat președintele social-democraților.

Apel la „o pace de câteva luni”

Liderul PSD a pledat pentru o perioadă de calm și cooperare între partide, argumentând că actuala situație nu poate fi rezolvată prin confruntări politice.

„Tocmai de asta am făcut acest apel la o calmare, la o pace de câteva luni, să trecem această perioadă”, a spus Grindeanu.

În același context, acesta a transmis și un mesaj către partidele aflate în conflict, susținând că responsabilitatea pentru situația actuală este împărțită.

„Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect și nimeni nu e singur vinovat de situația în care ne aflăm”, a afirmat liderul PSD.

PSD, dispus să negocieze un program comun de guvernare

Întrebat ce concesii este dispus să facă PSD pentru a readuce PNL la guvernare, Grindeanu a anunțat că partidul este pregătit să trimită o echipă de negociatori pentru elaborarea unui program comun.

„Eu sunt dispus să trimită o echipă. De fapt, am și hotărât în interior, să discute un program de guvernare”, a declarat acesta.

Potrivit liderului social-democrat, documentul ar trebui să includă atât propunerile PSD, cât și ideile venite din partea liberalilor.

„Să țină cont și de propunerile noastre (...) și să țină cont și de eventuale propuneri care vin dinspre zona PNL-ului”, a explicat Grindeanu.

Președintele PSD a insistat că miza principală trebuie să fie formarea unei majorități stabile în Parlament și nu disputele dintre liderii politici.

„E mai importantă soliditatea unui guvern bazat pe o majoritate transparentă, nu pe un vot de conjunctură, decât să spunem anumite orgolii politice personale”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
FOTO/ VIDEO Cum arată noua Dacia Spring, care costă 18.000 de euro. A fost prezentată oficial la Salonul auto de la Paris
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu a făcut ANUNȚUL despre noul GUVERN. Ce le propune partidelor
gandul.ro
image
Poveste de dragoste în perioada comunistă. Cum a păcălit Securitatea o tânără româncă îndrăgostită de un englez
mediafax.ro
image
Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii
fanatik.ro
image
Cacealmaua partidelor pentru (re)venirea la guvernare. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat al nimănui
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
digisport.ro
image
Bogdan de la Ploiești, incident pe aeroportul din Malaga. Revolta artistului: „Vă bateți joc de oameni!”
click.ro
image
Daniel Oprea, nutriționist al lotului național de culturism, fost campion balcanic și prezentator TV, a murit la 52 de ani
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Ploşniţele ajung în tot mai mult locuri din Bucureşti. Primăria, solicitată să vină cu un plan de combatere
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni
fanatik.ro
image
Greșelile care îți pot afecta sănătatea după 40 de ani și pe care încă le poți corecta înainte de 60
ziare.com
image
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
digisport.ro
image
La 91 de ani, Judi Dench știe cum își dorește să moară. „Detest asta!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Traian Băsescu a recunoscut ce pensie are după recalculare. Câți bani primește lunar fostul președinte al României
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Corina Caragea, imagini incendiare din vacanță în Hawaii. Cum arată în costum de baie
click.ro
image
O româncă din Spania a dat lovitura în Zaragoza. Fenomenul „Plaxinta” a adunat mii de clienți: „Suntem uimiți”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor”
image
Corina Caragea, imagini incendiare din vacanță în Hawaii. Cum arată în costum de baie

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi