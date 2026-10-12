Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat luni, 12 octombrie, un apel către PNL și Ilie Bolojan pentru depășirea disputelor politice și susținerea unei formule de guvernare care să asigure stabilitatea țării în următoarele luni.

Geindeanu face apel la „calmare” Foto: captură FB Sorin Grindeanu

După ședința conducerii PSD, liderul social-democrat a acuzat Partidul Național Liberal că privește actuala criză prin prisma intereselor electorale și a avertizat că România are nevoie urgent de un executiv cu puteri depline.

„România are nevoie, doar pentru lunile viitoare, să se mprumute de 12-15 miliarde pentru a acoperi cheltuielile statului. Va fi foarte greu să găsești de unde să împrumuți, chiar la dobânzi mari, dacă n-ai un guvern stabil”, a declarat Grindeanu.

Acesta a susținut că refuzul PNL de a participa la o formulă comună de guvernare riscă să agraveze problemele economice și financiare ale țării.

„Răspunsul ăsta politic pe care îl tot primesc de vreo săptămână de la PNL mă duce cu gândul că își fac doar calcule politice”, a afirmat liderul PSD.

„Hai, Ilie, guvernează!”

Sorin Grindeanu a spus că și PSD ar fi putut adopta o poziție strict politică în privința premierului desemnat, însă a ales să continue negocierile.

„Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic acuma, eu, la PSD, împreună cu colegii mei, aș zice: Poftim? Luca Niculescu? Mulțumim, nu-i al nostru, nu-l votăm și gata! Hai, Ilie, guvernează!”, a declarat președintele social-democraților.

Apel la „o pace de câteva luni”

Liderul PSD a pledat pentru o perioadă de calm și cooperare între partide, argumentând că actuala situație nu poate fi rezolvată prin confruntări politice.

„Tocmai de asta am făcut acest apel la o calmare, la o pace de câteva luni, să trecem această perioadă”, a spus Grindeanu.

În același context, acesta a transmis și un mesaj către partidele aflate în conflict, susținând că responsabilitatea pentru situația actuală este împărțită.

„Nimeni nu-i din spuma mării. Nimeni nu e perfect și nimeni nu e singur vinovat de situația în care ne aflăm”, a afirmat liderul PSD.

PSD, dispus să negocieze un program comun de guvernare

Întrebat ce concesii este dispus să facă PSD pentru a readuce PNL la guvernare, Grindeanu a anunțat că partidul este pregătit să trimită o echipă de negociatori pentru elaborarea unui program comun.

„Eu sunt dispus să trimită o echipă. De fapt, am și hotărât în interior, să discute un program de guvernare”, a declarat acesta.

Potrivit liderului social-democrat, documentul ar trebui să includă atât propunerile PSD, cât și ideile venite din partea liberalilor.

„Să țină cont și de propunerile noastre (...) și să țină cont și de eventuale propuneri care vin dinspre zona PNL-ului”, a explicat Grindeanu.

Președintele PSD a insistat că miza principală trebuie să fie formarea unei majorități stabile în Parlament și nu disputele dintre liderii politici.

„E mai importantă soliditatea unui guvern bazat pe o majoritate transparentă, nu pe un vot de conjunctură, decât să spunem anumite orgolii politice personale”, a concluzionat Sorin Grindeanu.