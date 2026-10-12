 Claudiu Manda: „Am văzut ironiile domnului Bolojan. PSD este dispus să intre la guvernare alături de Luca Niculescu” | adevarul.ro
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Claudiu Manda: „Am văzut ironiile domnului Bolojan. PSD este dispus să intre la guvernare alături de Luca Niculescu”

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Claudiu Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, a anunțat că PSD este pregătită să susțină și să intre la guvernare alături de premierul desemnat Luca Niculescu, însă doar în condițiile în care viitorul Executiv va propune un program economic diferit de cel actual.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda
Sorin Grindeanu și Claudiu Manda Foto: INQUAM Photos Octav Ganea jpg

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Manda a subliniat că sprijinul social-democraților va depinde de măsurile pe care le va propune noul cabinet.

„PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, a afirmat Claudiu Manda.

Potrivit secretarului general al PSD, viitorul program de guvernare trebuie să includă măsuri care să stimuleze economia, investițiile și crearea de locuri de muncă, dar și garanții pentru finanțarea serviciilor publice esențiale.

„Românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Vor să știe că spitalele vor avea medicamente, că ambulanțele vor avea combustibil și că pensiile și salariile vor fi plătite la timp”, a mai scris Claudiu Manda.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

În același mesaj, liderul PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan, acuzându-l că tratează cu ironie propunerile venite din partea social-democraților:

„Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită”.

Alegerile anticipate „pot deveni o realitate”

Secretarul general al PSD a precizat că partidul se pregătește inclusiv pentru scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care actuala criză politică nu va putea fi depășită prin formarea unui nou guvern.

„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor. Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției”, a explicat Manda.

Grindeanu, „apel la o calmare, la o pace de câteva luni”

Amintim că, tot luni, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat un apel către PNL și Ilie Bolojan pentru depășirea disputelor politice și susținerea unei formule de guvernare care să asigure stabilitatea țării în următoarele luni.

Grindeanu a susținut că refuzul PNL de a participa la o formulă comună de guvernare riscă să agraveze problemele economice și financiare ale țării. Liderul PSD a pledat pentru o perioadă de calm și cooperare între partide, argumentând că actuala situație nu poate fi rezolvată prin confruntări politice.

„Tocmai de asta am făcut acest apel la o calmare, la o pace de câteva luni, să trecem această perioadă”, a spus Grindeanu.

Și președintele PSD a avertizat că alegerile anticipate ar putea deveni „de neevitat” în săptămânile următoare, lansând în același timp un apel sever la responsabilitate politică pentru a evita o criză economică de proporții.  

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