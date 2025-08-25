search
Luni, 25 August 2025
Oana Ţoiu la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române: „Puterea de negociere a României depinde de capacitatea noastră de a ne folosi vocea în interiorul UE”

Publicat:

Ministrul de Externe a deschis luni Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, unde a subliniat că România trebuie să-și folosească mai puternic vocea în Uniunea Europeană și să își consolideze rolul regional. Ea a vorbit despre nevoia unei schimbări de paradigmă, menținând însă pilonii fundamentali ai politicii externe: apartenența la UE, NATO și parteneriatul strategic cu SUA.

Ministrul de Externe a deschis Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române FOTO: MAE
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, în deschiderea reuniunii cu tema „Un deceniu al schimbărilor, impactul diplomaţiei române”, că România trebuie să privească spre viitor, valorificând experiența trecutului.

Sunt onorată să găzduiesc Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române. Este un moment de reflecţie – a fost o perioadă dificilă şi trebuie să ne uităm la lecţiile pe care le avem de învăţat – dar mai ales un moment de proiecţie. Este important să păstrăm respectul faţă de trecut, însă uitându-ne la viitor, ancorându-ne ambiţiile şi acţiunile în mizele de viitor ale României”, a spus ministrul.

România și vocea sa în Europa

Ministrul a evidențiat importanța unei participări mai active a României în procesul decizional european: „Puterea de negociere a României depinde de capacitatea noastră de a ne folosi vocea în interiorul Uniunii Europene pentru negocierile pe care le purtăm împreună”, a afirmat Țoiu.

Ea a amintit că obiectivele principale rămân siguranța cetățenilor, prosperitatea economică și consolidarea legăturilor cu diaspora. „Trebuie să ne protejăm tradiţiile şi identitatea, dar ca sursă de inspiraţie şi de legătură emoţională pentru viitorul României”, a adăugat șefa diplomației.

Schimbare de paradigmă și securitatea la Marea Neagră

Oana Țoiu a subliniat că România trebuie să își asume un rol de lider în temele esențiale pentru regiune. „Trebuie să ne asumăm vocea pe care se aşteaptă ceilalţi să o avem. (…) Marea Neagră şi securitatea la Marea Neagră sunt teme esenţiale pentru Uniunea Europeană şi pentru parteneriatul transatlantic. România este într-un moment în care trebuie să conducă aceste discuţii”, a punctat ministrul.

Ea a avertizat, de asemenea, că Rusia „rămâne principala provocare”, indiferent de modul în care vor evolua negocierile de pace.

Parteneriatul strategic cu SUA și apărarea Flancului Estic

Ministrul a reafirmat importanța cooperării cu Statele Unite și aliații europeni. „Mesajul este simplu şi direct: pe România te poţi baza. Statutul de stat membru al Uniunii Europene, apartenenţa la NATO şi parteneriatul strategic cu SUA rămân bazele politicii externe ale României”, a declarat Țoiu.

Ea a anunțat că România și-a asumat obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 și a subliniat oportunitatea de a consolida industria națională de apărare printr-o colaborare mai strânsă între stat și mediul privat.

Relația cu Republica Moldova și sprijinul pentru extinderea UE

Ministrul a reiterat că sprijinirea Republicii Moldova și a Ucrainei pe parcursul european este o prioritate. „România va continua să joace rolul statului membru neșovăielnic în Uniunea Europeană, dar putem şi trebuie să jucăm un rol mai important: să fim parteneri pentru procesul de aderare al vecinilor noştri, să fim un ambasador vocal al acestei mize şi furnizor de asistenţă tehnică”, a spus ea.

Oana Țoiu a amintit că PIB-ul României a crescut de zece ori după Revoluție și de 3,5 ori de la aderarea la UE, fiind un exemplu pentru statele candidate.

Diplomația economică și academică

Șefa diplomației a vorbit și despre rolul mediului privat și al universităților în consolidarea imaginii României. „Avem alături de noi mai mulţi rectori şi componenta de diplomaţie academică este o direcţie pe care o putem creşte. Odată ce cineva a cunoscut România, mai ales ca student, va rămâne cel mai probabil un prieten al României pe parcursul întregii cariere”, a explicat ministrul.

„Succesul diplomatic al României depinde de negocierile purtate”

În încheiere, Oana Țoiu a subliniat că succesul diplomatic al României se bazează pe munca de echipă: „Succesul diplomatic al României depinde de dumneavoastră, de negocierile purtate, de capacitatea de a rezista presiunilor. Anul viitor ne vom reîntâlni şi vom fi măsuraţi după rezultate”, a spus ministrul.

În final, ea a citat din George Enescu: „Impasuri a mai avut omenirea şi le-a depăşit pe toate cu o vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta şi nu ne va lipsi nici nouă”.

