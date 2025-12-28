Video Incendiu puternic la un depozit din București: 16 autospeciale intervin la fața locului

Un incendiu masiv a izbucnit duminică la depozitul Black Sea Suppliers de pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin cu 16 autospeciale și o autospecială pentru transportul roboților de stingere.

Sursa video: Facebook / Vânătorii de Comori

Flăcările au cuprins rapid depozitul Black Sea Suppliers, iar incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat 16 autospeciale și o autospecială pentru transportul roboților de stingere. Pompierii lucrează intens pentru a controla focul și a preveni extinderea acestuia în zonele adiacente.