Nicușor Dan anunță când se întâlnește cu Trump în SUA. Oana Ţoiu merge la Chicago în septembrie, pentru a pregăti vizita

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 20 august, când va face o vizită în SUA. Până atunci, Oana Țoiu, ministrul de Externe, se va afla la Chicago, pe 20 septembrie, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei şi întâlnirea dintre cei doi şefi de stat.

Întrebat, miercuri, când va face o vizită în SUA, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Acesta a subliniat că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie, nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice.

E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a adăugat Nicuşor Dan.

Același anunț l-a făcut și Oana Țoiu pe 18 august, care a declarat că vizita președintelui în SUA va avea loc „cel mai probabil” în primul trimestru al anului 2026. De asemenea, pe 20 septembrie, ministrul se va afla la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei şi întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump, potrivit Agerpres.

„O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite - aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunităţile de români atât în New York, cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump”, a afirmat Oana Ţoiu, duminică, la TVR Info.

Există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, a anunțat consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.