ANALIZĂ. Cât de afectată este imaginea României de scandalul Dianei Șoșoacă în Parlamentul European

Dincolo de evacuarea din plenul Parlamentului European și eventualele sancțiuni pe care le-ar putea primi europarlamentara Diana Șoșoacă, după scandalul mai mult sau mai puțin previzibil, „Adevărul” a discutat cu doi cunoscuți analiști politici, George Jiglău și Radu Magdin, despre cât de mult ar putea dăuna acest eveniment imaginii țării noastre, dacă ar putea lua amploare și ce alte eventuale efecte ar putea avea.

Eurodeputata SOS România, Diana Șoșoacă, a fost dată afară cu forța, joi, din plenul Parlamentului European, după ce a întrerupt, în multiple rânduri, dezbaterea cu privire la alegerea Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cerut scoaterea Dianei Șoșoacă din sală, deoarece era disruptivă și gălăgioasă. „De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală? Cred că ați vorbit destul”, a afirmat șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, în strigătele Dianei Șoșoacă.

De altfel, scandalul în cadrul căruia Diana Șoșoacă a apelat la o icoană, o botniță și un sac negru, gest similar cu cel făcut în Parlamentul român în timpul pandemiei de COVID-19, în iunie 2021, când îl urmărea pe fostul premier Florin Cîţu cu un sac pentru cadavre, i-ar putea aduce Dianei Șoșoacă o serie de sancțiuni.

Diana Șoșoacă, al cărui partid nu a fost acceptat în grupul nou de extremă dreapta din Parlamentul European, înființat de partidul de extrema dreaptă german „Alternativa pentru Germania”, a susținut marți, la ședința de constituire a noului Parlament European, că va aduce la Strasbourg momentele cu care a devenit cunoscută la Bucuești: un preot să sfințească birourile „pline de satane”, icoane și amenințări cu procese.

Ce spun specialiștii

Analistul George Jiglău este de părere, că scandalul Dianei Șoșoacă în Parlamentul European nu afectează imaginea țării noastre.

„Nu cred că este afectată imaginea României, nu cred că cineva de la Parlamentul European în ansamblul lui sau de la nivelul Uniunii Europene, zonele relevante asociază în vreun fel imaginea doamnei Șoșoacă cu imaginea României. Totuși România are o imagine acolo construită, bună rea cum este ea, de mai bine de 15 ani încoace. (...) Nu cred că o ședință și un scandal al unei persoane dintre cei 33 de oameni pe care i-am trimis acolo poate să se identifice dintr-o dată cu imaginea întregii țări în ochii Parlamentului sau a Uniunii Europene. Persoane mai exotice sunt peste tot și în toate țările. Au mai fost alții asemenea prin Parlamentul European. Nu e ea prima care face scandal acolo. Prin urmare nu cred că e ceva ce nu s-a mai văzut. Nu cred că cineva cu oarece rațiune poate să asocieze așa ceva cu imaginea unei țări întregi”, a spus analistul.

Analistul a afirmat că problema este mai deranjantă pentru noi ca popor, iar astfel de evenimente europarlamentara s-ar putea să le repete.

„Nu dă bine neapărat că avem o persoană de genul ăsta între reprezentanții României, dar cred că asta e o problemă mai mare pentru noi, pentru România și nu pentru Parlamentul European. Parlamentul European o să rezolve scurt situațiile de genul ăsta cum s-a întâmplat și ieri. Un pic de gălăgie și este poftită frumos sau cu forța afară. Însă noi iată discutăm despre asta, ne simțim un pic jenați, s-ar putea să se mai repete, ne punem întrebări cu privire la calitatea reprezentării noaste în Parlamentul European”, a explicat Jiglău.

Ell consideră de asemenea că acest eveniment nu ar putea atrage alte eventuale efecte la adresa țării noastre. „La adresa României, nu cred. Situațiile de genul ăsta sunt gestionate scurt, mai ales când au loc în plen, în ședințe care au o agendă și un orar destul de strict. Nu au timp de pierdut cu lucruri de genul ăsta când apar”, a subliniat Jiglău, adăugând că sunt probleme mult mai grave decât o persoană gălăgioasă pe care Uniunea Europeană le are cu țări membre, dând exemplul politicilor Ungariei. „Nici când e ceva atât de grav nu e ușor de sancționat o țară întreagă, darămite când un europarlamentar din 33 face scandal pe acolo. Nu mi-aș face nici un fel de griji din punctul ăsta de vedere, dar bineînțeles că era mai bine să nu se întâmple”, a conchis George Jiglău.

Nu va fi tolerată în PE

Analistul Radu Magdin a declarat, pentru „Adevărul”, că scandalul Dianei Șoșoacă afectează imaginea țării, dar că acest comportament nu va fi tolerat în plenul Parlamentului European așa cum a fost tolerat la noi.

„În primul rând cred că într-adevăr scandalul Dianei Șoșoacă afectează imaginea României și din această perspectivă de abia acum plătim un preț pentru faptul că clasa politică românească a tratat prea slăbuț din punct de vedere profesional asemenea comportamente, pentru că dacă asemenea comportamente nu ar fi fost tolerate în Parlamentul României, sau încurajate parțial în Parlamentul României, nu ar fi fost o piață pentru ele în Parlamentul European. Sigur că nu o să-i meargă doamnei Șoșoacă în Parlamentul European pentru că periodic va fi evacuată din sală, (...) dincolo de apetitul dumneaiei pentru șou sau de eventuale probleme pe care le are din punct de vedere emoțional. Dincolo de acest aspect al stategiei politice sau a personalității persoanei cu pricina România este afectată și vestea bună este că măcar Parlamentul European are modalități de regulament pentru a face ordine în cazul în care asemenea situații se repetă”, a subliniat analistul.

Radu Magdin consideră totuși că aceste evenimente nu ar putea lua amploare în Parlamentul European.

„Asemenea evenimente nu au cum să aibă amploare, cel puțin în plen, pentru că Parlamentul European are reguli și în consecință dumneaiei nu va avea cum să decoleze pe un șou similar cu cel pe care îl face în România. Sigur că-și poate permite pe rețelele sociale să mai facă elemente live de culoare la Parlamentul European sau alte asemenea lucruri, dar în ceea ce privește incidentele de plen există reguli clare și practic va fi evacuată de fiecare dată când va depăși limitele bunului simț”, a precizat analistul, reiterând faptul că nu ar fi trebuit să tolerăm comportamentul liderei SOS România, așa cum parlamente vest-europene din țări care se presupune că sunt modele pentru noi nu le tolerează.

Analistul subliniază că problema nu este că Diana Șoșoacă are viziuni politice, geopolitice sau de altfel contrare a ceea ce se numește mainstreamul politic, centrului politic, „problema este felul în care dumneaei se exprimă”.

„Poți să fii conspiraționist, poți să ai o problemă cu clasa politică, cu aliații noștri, cu orice pe lumea asta, dar poți să exprimi asta civilizat. Faptul că cineva vine și își pune o botință, faptul că cineva face un asemenea spectacol în sens rău, spune foarte multe lucruri despre persoana cu pricina, dar și despre mediul în care acționează.

Dumneaei are libertatea de a vorbi la Parlamentul European, poate să spună ce vrea, dar să o spună politicos sau chiar dacă insistă să o spună răstit, sau de o manieră mai cuprinsă de spectacol, poate să facă acest lucru dar în spațiul pe care îl are dumneaei de a vorbi, nu să vorbească pentru alții, nu să țipe. Asemenea comportamente nu sunt tolerate în orice societate civilizată, din păcate au fost tolerate la noi, și va vedea doamna Șoșoacă că nu are o piață pentru asemenea comportamente la Bruxelles sau Strasbourg”, a conchis Radu Magdin.