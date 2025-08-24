search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
Ministrul Oana Țoiu s-a întâlnit cu omologul austriac la Forumul European de la Alpbach. Ce au discutat

Publicat:

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a participat weekendul acesta, 23-24 august, la Forumul European de la Alpbach, Austria, unde s-a întâlnit cu omoloaga austriacă Beate Meinl-Reisinger și cu omologul din Cehia, Jan Lipavsky, precum și cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al premiului Nobel pentru Economie în 2001.

Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger/FOTO: X
Oana Țoiu și Beate Meinl-Reisinger/FOTO: X

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Oana Țoiu a susținut intervenții în cadrul panelului inaugural „Europe in the World Days”, alături de miniștri de externe ai Austriei și ai Cehiei și președintele Forumului Alpbach, Otmar Kharas, precum și de președintele Conferinței de Securitate de la München, Wolgang Ischinger.

Temele abordate au fost creșterea economică a regiunii, pașii necesari pentru o pace durabilă și reziliența societăților în fața amenințărilor hibride.

Ministrul Oana Țoiu, în intervenția sa, „a subliniat rolul strategic al Mării Negre pentru pacea durabilă în Europa și economic și a evidențiat consecințele majore pe care evoluțiile din regiune le au asupra securității europene, euroatlantice și globale, precum și rolul important al României în parcursul european al vecinilor noștri”.

De asemenea, ministrul Oana Țoiu a avut întrevederi cu omoloaga austriacă, Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal al afacerilor europene și internaționale, cu omologul ceh, Jan Lipavsky, ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, și cu economistul Joseph Stieglitz.

„Convorbirile cu ministrul Beate Meinl-Reisinger au evidențiat interesul părților pentru recalibrarea relațiilor româno-austriece, în follow-up la vizita oficială efectuată de Președintele Nicușor Dan la Salzburg în luna iulie, având în vedere, în special, potențialul de dezvoltare a cooperării economice și sectoriale dintre cele două state, precum și cel reprezentat de comunitatea românească semnificativă din Austria, cu o importantă valoare adăugată la nivelul societății austriece.

Discuțiile au vizat, totodată, temele de actualitate ale agendei europene și internaționale, cu punctarea necesității continuării sprijinului atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, în procesul lor de aderare la Uniunea Europeană. Miniștrii au stabilit o viitoare vizită bilaterală în România, pe parcursul acestui an”, relatează comunicatul MAE.

În marja Forumului, ministrul Țoiu a avut un dialog cu studenții bursieri care au participat la Forumul European de la Alpbach și i-a felicitat pentru rezultatele academice și i-a încurajat să îmbrățișeze o carieră diplomatică și să contribuie, prin ideile și energia lor, la conturarea de soluții pentru viitorul României și al Europei, mai arată comunicatul MAE.

Forumul European de la Alpbach este una dintre cele mai importante platforme anuale de dialog interdisciplinar din Europa.

Înființat în anul 1945, în Alpbach, Austria, forumul reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, experți din mediul academic și economic, dar și tineri și bursieri din întreaga lume. Evenimentul oferă un cadru pentru dezbatere, reflecție și formularea de soluții la provocările actuale pe care le traversează Europa, iar anul acesta are 4.000 de participanți din 70 de țări.

