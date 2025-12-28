Restricții de trafic pe Autostrada A3 București–Ploiești, în zona Snagov. S-au produs două accidente rutiere, fără victime

Duminică, 28 decembrie, Poliția a impus restricții de circulație pe Autostrada A3 București–Ploiești, pe tronsonul kilometric 30–31, în zona localității Snagov, județul Ilfov. În zonă s-au produs două accidente rutiere.

La kilometrul 31 traficul a fost restricționat ca urmare a unui carambol în care au fost implicate cinci autovehicule. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime, însă circulația către București se desfășoară restricționat pe banda a doua, potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

De asemenea, la kilometrul 30 a avut loc o coliziune între două autoturisme. O persoană acuză dureri și urmează să fie evaluată medical.

În acest caz, traficul rutier către București este restricționat pe ambele benzi, circulația desfășurându-se doar pe banda de urgență.

În urma incidentelor, în zonă s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ trei kilometri, valorile de trafic fiind în creștere.

Poliția le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să fie atenți la efectuarea manevrelor.