Bombă de 470 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, descoperită și dezamorsată în centrul Belgradului

O bombă de aproximativ 470 de kilograme, din Al Doilea Război Mondial, a fost dezamorsată duminică pe un șantier de construcții din centrul Belgradului, capitala Serbiei.

Proiectilul, de tip AN-M44, de fabricație americană, a fost utilizat în timpul raidurilor aeriene aliate împotriva pozițiilor germane, în cadrul operațiunilor de eliberare a Belgradului de sub ocupația nazistă, în anul 1944.

Înainte de intervenție, zona în care a fost descoperită bomba — aflată în apropierea unei zone rezidențiale și a unui centru comercial — a fost verificată amănunțit, „pentru a garanta siguranța operațiunilor”, au precizat autoritățile sârbe, citate de AFP și News.ro.

Locuitorii din perimetru au fost rugați să își mute vehiculele și să părăsească temporar locuințele.

După dezamorsare, bomba a fost transportată într-un poligon militar situat la aproximativ 180 de kilometri de Belgrad, unde urmează să fie distrusă în zilele următoare.

Descoperirea de muniție neexplodată nu este un fenomen izolat în Serbia. În ultimii ani, mai multe astfel de dispozitive, provenind din războaie din trecut, au fost găsite și neutralizate fără incidente.

În septembrie 2024, un obuz de artilerie vechi de aproape un secol, cântărind circa 300 de kilograme, a fost dezamorsat pe un șantier aflat în apropierea Parlamentului sârb, la Belgrad.

De asemenea, în aprilie 2024, o bombă de mare putere din campania de bombardamente NATO din 1999 a fost descoperită la Niš, în sudul țării.

În anul 2021, o altă bombă de 242 de kilograme, datând din Al Doilea Război Mondial, a fost retrasă de pe un șantier de construcții de la periferia capitalei.