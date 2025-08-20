„Rusia nu este dușmanul meu”. România, plină de stickere cu mesaje pro-Moscova: „Nu e dușmanul tău – până când te trimite în Siberia”

Fostul ministru al Justiției din Republica Moldova, Alexandru Tănase, scoate în evidență o campanie a Moscovei în cadrul căreia, în orașele din România, sunt lipite stickere cu inscripția „Rusia nu este dușmanul meu”.

Cunoscutul jurist Alexandru Tănase, fost ministrul al Justiției și președinte al Curții Constituționale din republica Moldova, trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă campanie a războiului hibrid rusesc.

„Semnul că și aici avem idioți utili, convinși că ursul nu mușcă pe toți, ci doar pe cei care refuză să-i pupe laba. Marele actor român Constantin Tănase a spus-o acum 80 de ani, mai clar decât orice manual de istorie, ce înseamnă ‘tovărășia cu rușii’:

Rău a fost cu «was ist das»

Da-i mai rău cu «davai ceas»

De la Nistru pân’ la Don

Davai ceas, davai palton

Davai casă și moșie

Harașo, tovărășie!

Rusia „nu e dușmanul tău”– până când te trimite în Siberia, îți violează soția, te scoate din casă și te lasă să mori de foame. Iar cel mai interesant e că, dacă tancurile rusești ar apărea din nou pe străzile României, ca în ’44, aceiași „pacifiști” ar fi primii la vama Nădlac – ca să scape cu zile de „drujba” rusească”, scrie Alexandru Tănase pe pagina sa de Facebook.

Recent, un sticker alb pe care scrie „Rusia nu este dușmanul meu” a fost lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște. Nu se știe deocamdată cine este responsabil pentru mesajul apărut pe ușa restaurantului din Târgoviște, dar fotografii au apărut pe platforma X, cu următorul mesaj:

„Campania de colaje „Rusia nu este dușmanul meu” a ajuns în România. Reamintim că această campanie de autocolante a fost realizată de mai mulți actori pro-ruși în diferite țări europene, precum Italia și Franța. În Franța, ea este condusă de ONG-ul deschis pro-rus SOSDONBASS, al cărui președinte este un neonazist”.

Fotografiile de la Târgoviște au ajuns și pe Reddit, acolo unde internauții au lăsat sute de comentarii.

„Ruzzia e cancerul planetei!!!”, a scris cineva.

„Tre să fii cretin să fii român si să îl admiri pe Putin sau să consideri că Rusia de acum nu este o amenințare pentru noi”, este alt mesaj postat.