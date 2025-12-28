search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Război între ultimii doi mari jucători ai României. Adrian Mutu nu l-a menajat pe Cristi Chivu: „Nu a realizat nimic”

La finalul anului 2025, Adrian Mutu și-a exprimat punctul de vedere în privința antrenorilor români. Fostul internațional consideră că Ioan Ovidiu Sabău a fost cel mai bun tehnician din campionatul intern, apreciind constanța și rezultatele obținute în Liga 1.

Adrian Mutu Foto/Sportspictures
Adrian Mutu Foto/Sportspictures

În ceea ce privește fotbalul din străinătate, Adrian Mutu îl indică pe Răzvan Lucescu drept cel mai reprezentativ antrenor român peste hotare.

În cadrul aceleiași analize, Adrian Mutu l-a menționat și pe Cristi Chivu. Deși a vorbit în termeni pozitivi despre fostul său coleg de la echipa națională, actual antrenor al lui Inter Milano, acesta a subliniat că Chivu se află încă la începutul carierei sale de tehnician și nu poate fi judecat, deocamdată, în funcție de rezultate majore.

Dacă ar fi să numesc pentru sezonul trecut, pentru că sezonul ăsta este încă în curs, după părerea mea antrenorul din Liga 1 este Ioan Sabău, după părerea mea. Neluțu. Ce a realizat cu U Cluj a fost ceva extraordinar, parcursul a fost unul foarte bun.

Multe etape pe primul loc, play-off. El ar fi, după părerea mea. Ca antrenor, în general, Răzvan Lucescu cred că a avut cele mai mari realizări. Dacă vreți să mă întrebați de Cristi (n.r. - Chivu), că asta probabil voiai să mă întrebi... încă n-a realizat nimic, e doar la Inter.

La anul, dacă își va îndeplini obiectivele, care sunt mari și multe la o echipă ca Inter, probabil va fi antrenorul anului în următorul sezon!, a spus Adrian Mutu, potrivit sport.ro.

Chivu, desemnat ca fiind cel mai bun tehnician al sezonului în Serie A

Cristi Chivu traversează un sezon excelent în Serie A, evoluțiile și rezultatele obținute de echipa sa în prima parte a campionatului propulsându-l pe primul loc în clasamentul antrenorilor din Italia, realizat de TuttoMercatoWeb, pe baza notelor acordate.

După 15 etape disputate, tehnicianul român conduce ierarhia cu o medie de 6,53, fiind considerat cel mai apreciat antrenor al sezonului până în acest moment.

