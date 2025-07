Maia Sandu: Ucraina și Moldova au pornit împreună pe drumul spre UE și vor să ajungă împreună la destinație

Lidera de la Chișinău afirmă că Republica Moldova și Ucraina, două țări care au pornit împreună spre UE, vor să ajungă împreună la destinație, subliniind că țara sa va aștepta Kievul dacă statele UE o vor accepta doar pe ea.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că țara sa este pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE, având scopul ca să devină membră a Uniunii până în anul 2030.

,,Avem un calendar pentru integrarea în UE – anul 2030 –, iar de când am depus împreună cu Ucraina cererea de aderare, am muncit foarte intens. Colaborarea cu instituțiile europene, precum și sprijinul statelor membre, decurge foarte bine. Credem că putem încheia procesul de screening (evaluare) până în septembrie 2025 și suntem pregătiți să deschidem negocierile pentru primele capitole. Am construit capacitățile necesare și sperăm ca această voință politică puternică să continue și după alegerile parlamentare din toamnă”, a spus Maia Sandu în timpul unui interviu pentru publicația austriacă ,, Der Standard”.

Întrebată dacă țara sa va aștepta Ucraina, dacă statele UE ar accepta numai Republica Moldova, Maia Sandu a răspuns că ,,Datorăm pacea noastră Ucrainei. Suntem mândri că am pornit împreună pe acest drum și știm că progresul trebuie câștigat. Democrația din Moldova poate supraviețui doar ca parte a Uniunii Europene. Este un „da”, vrem să intrăm împreună în UE”.

Pace și securitate apărate de Kiev

Maia Sandu a fost întrebată dacă neutralitatea mai este o strategie de securitate înțeleaptă în secolul XXI, având în vedere câți vecini sud-vestici ai Rusiei caută o formă de protecție, dar și pe fondul faptului că aderarea la UE a fost adesea legată de aderarea la NATO.

,,Neutralitatea este consacrată în Constituția noastră, iar majoritatea moldovenilor consideră că Republica Moldova ar trebui să rămână neutră. Respectăm această voință a poporului. Desigur, ne preocupă securitatea și problemele aferente și facem multe pentru a întări reziliența țării noastre. În prezent, securitatea Moldovei și pacea sunt apărate de Ucraina. Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru și le mulțumim și țărilor care au sprijinit Ucraina. Ucraina va avea nevoie de și mai mult sprijin. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că Rusia nu controlează Moldova și nu o folosește nici împotriva Ucrainei, nici împotriva statelor membre ale UE. Dacă Rusia ajunge la putere în Moldova, țara va deveni o bază pentru războiul hibrid împotriva Uniunii Europene”, a conchis președintele Maia Sandu.

Decuplarea celor două state, printre opțiunile UE

Uniunea Europeană ar putea decide în această vară să avanseze în negocierile de aderare cu Republica Moldova separat de Ucraina, semnalând astfel o schimbare importantă de strategie în politica de extindere a blocului comunitar. Anunțul a fost făcut recent de comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Iar motivul este o poziționare clară a Ungariei, care blochează procesul de integrare al Ucrainei din considerente interne și geopolitice, în timp ce Chișinăul nu se confruntă cu nicio opoziție din partea statelor membre.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.